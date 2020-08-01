Лилль подписал 35-летнего Бурака Йылмаза
"Доги" усилились ветераном
Знаковый турецкий форвард Бурак Йылмаз продолжит карьеру в "Лилле".
35-летний ветеран подписал с "догами" контракт на 2 сезона, сообщает пресс-служба клуба.
Отметим, что для Йылмаза "Лилль" стал первым европейским клубом за пределами Турции. На родине он выступал за "Трабзонспор" (86 голов в 125 матчах), "Галатасарай" (82 в 141), "Бешикташ" (31 в 91), "Эскишехиспор" (2 в 17), "Фенербахче" (0 в 16), "Манисаспор" (9 в 16) и "Атлальяспор" (1 в 2). Также у Бурака есть опыт выступлений за китайский "Бэйцзин Гоань" (19 голов в 32 играх).
Ранее "Лилль" продал основного форварда Виктора Осимхена в "Наполи" за 80 миллионов евро.
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