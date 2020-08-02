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Защитник Ман Сити собирается перейти в Барселону

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Эрик Гарсия может вернуться в родной клуб

Защитник Ман Сити собирается перейти в Барселону
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Центральный защитник "Манчестер Сити" Эрик Гарсия выразил желание вернуться в родную "Барселону".

После возобновления сезона главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола смело доверяет Гарсии и регулярно нахваливает Эрика, делая все возможное, чтобы сохранить 19-летнего испанца на "Этихад".

Однако каталонское издание Sport утверждает, что Гарсия не собирается продлевать свой истекающий в следующем году контракт с "горожанами" и хочет вернуться в "Барселону", воспитанником которой он является.

Сообщается, что "Барселона" и "Сити" уже общаются насчет обмена Гарсии на правого защитника каталонцев Серхи Роберто, и после завершения розыгрыша Лиги Чемпионов клубы планируют ускориться в переговорах.

В идеале "Барселона" предпочла бы отдать Нелсона Семеду взамен Гарсии, однако именно Роберто является целью номер один для "Сити". "Горожане" обращались насчет Серхи еще до пандемии коронавируса.

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В статье: Барселона Манчестер Сити (Англия) Серхи Роберто Эрик Гарсия
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