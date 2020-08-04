Роналду хотел присоединиться к ПСЖ, он был в гневе после одного из матчей группового этапа ЛЧ

Лидер "Ювентуса" Криштиану Роналду думал о переходе в "Пари Сен-Жермен". По информации France Football, португалец был раздражен низким уровнем игры "бьянконери" в матче группового этапа Лиги чемпионов против "Локомотива" (2:1), встреча состоялась 22 октября.

В присутствии Андреа Аньелли, Павела Недведа, Джанлуиджи Буффона и своего агента Жорже Мендеша, Роналду активно проявлял свое недовольство. В рамках встречи Криштиану даже рассуждал о том, чтобы перейти в "ПСЖ" – португалец якобы мечтает играть вместе с Неймаром и Мбаппе.

Пандемия коронавируса заставила Роналду отказаться от желания переехать. Тем не менее, до приостановки кампании трансфер был вероятен. В этом сезоне Роналду сыграл за "Ювентус" 33 матча в Серии А (31 гол и 6 результативных передач).