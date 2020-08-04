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Роналду хотел присоединиться к ПСЖ, он был в гневе после одного из матчей группового этапа ЛЧ

Трансферы
(1 голосов)

У португальца было желание променять Турин на Париж

Роналду хотел присоединиться к ПСЖ, он был в гневе после одного из матчей группового этапа ЛЧ
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Лидер "Ювентуса" Криштиану Роналду думал о переходе в "Пари Сен-Жермен". По информации France Football, португалец был раздражен низким уровнем игры "бьянконери" в матче группового этапа Лиги чемпионов против "Локомотива" (2:1), встреча состоялась 22 октября.

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В присутствии Андреа Аньелли, Павела Недведа, Джанлуиджи Буффона и своего агента Жорже Мендеша, Роналду активно проявлял свое недовольство. В рамках встречи Криштиану даже рассуждал о том, чтобы перейти в "ПСЖ" – португалец якобы мечтает играть вместе с Неймаром и Мбаппе.

Пандемия коронавируса заставила Роналду отказаться от желания переехать. Тем не менее, до приостановки кампании трансфер был вероятен. В этом сезоне Роналду сыграл за "Ювентус" 33 матча в Серии А (31 гол и 6 результативных передач).

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Пари Сен-Жермен (Париж) Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Источник:
France Football

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Комментарии (2)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
04.08.2020 в 11:26
Ну вот и доказательство, что кр7 всегда ищет легкие пути, как любят говорить олени - фанаты позорного Реала, "тепличное место"... Если великий Месси и в горе и в радости, с Барселоной, несмотря на то, что ему лично предлагали и предлагают до сих пор мега контракты, то португалец, при малейшем недовольстве, ищет новое теплое место... Оборзел, старичок... Нет, чтобы ради подтверждения своего высокого, как он сам о себе считает, уровня, сказать, что ухожу в Динамо Загреб, например... Мол, увидите все, как я выведу клуб середняк в элиту европейского футбола... Так нет же... Захотел поближе к Мбаппе и Неймару.... Ну, оно и понятно... Расчет португальца очевиден.. Мбаппе и Неймар будут жертвовать своими ногами, обыгрывать по 5 игроков и выкатывать ему мячик на пустые ворота...А он, такой "великий", будет набивать себе статистику... Наивный роник.....
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госпітальєр (львів)
04.08.2020 в 10:38
життя як бенгальський вогонь,слава як наркотик,але починається ломка
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