Ждут в Манчестере? Смоллинг покинул Рому

Английский защитник Крис Смоллинг покинул "Рому" после истечения срока арендного соглашения. 30-летний футболист вернется в "Манчестер Юнайтед". О том, что его римский этап карьеры подошел к концу, сам Крис написал в Твиттере.

"Я разочарован, что не смогу завершить сезон вместе с командой. Та любовь, которую продемонстрировали ко мне здесь за столь короткий период… Это невероятно, я никогда об этом не забуду. Хочу всех поблагодарить и пожелать "Роме" удачи в игре с "Севильей".

Напомним, Смоллинг присоединился к "волкам" год назад на правах аренды из "Манчестер Юнайтед". В составе "джаллоросси" сыграл 37 матчей (3 гола и 2 результативных передачи).