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Ждут в Манчестере? Смоллинг покинул Рому

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Англичанин прощается с Вечным городом

Ждут в Манчестере? Смоллинг покинул Рому
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Английский защитник Крис Смоллинг покинул "Рому" после истечения срока арендного соглашения. 30-летний футболист вернется в "Манчестер Юнайтед". О том, что его римский этап карьеры подошел к концу, сам Крис написал в Твиттере.

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"Я разочарован, что не смогу завершить сезон вместе с командой. Та любовь, которую продемонстрировали ко мне здесь за столь короткий период… Это невероятно, я никогда об этом не забуду. Хочу всех поблагодарить и пожелать "Роме" удачи в игре с "Севильей".

Напомним, Смоллинг присоединился к "волкам" год назад на правах аренды из "Манчестер Юнайтед". В составе "джаллоросси" сыграл 37 матчей (3 гола и 2 результативных передачи).

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В статье: Крис Смоллинг Рома (Рим) Манчестер Юнайтед
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