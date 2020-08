Давид Силва может продолжить карьеру в Серии А

"Лацио" отправил 34-летнему хавбеку "Манчестер Сити" Давиду Силве интересное предложение.

Трудовой договор испанского исполнителя с "горожанами" истекает 24 августа. Тем не менее, благодаря "орлам" Давид не останется надолго без места работы. Римский клуб ведет активные переговоры по поводу переезда испанца в Серию А, как сообщает журналист Николо Скира.

"Лацио" оформит с Силвой 3-летний контракт с зарплатой в размере 3 миллионов евро в год (без бонусов). Президент римлян Клаудио Лотито уверен, что сделка будет заключена в ближайшие дни.

#Lazio are in advanced talks to sign David #Silva as a free agent. President #Lotito has offered to the spanish winger a contract until 2023 (€3M + add-ons/year) and is confident to reach an agreement in the next days. #transfers