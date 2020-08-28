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ПСЖ хочет подписать Месси. Клуб уже связывался с отцом футболиста

Трансферы
(1 голосов)

Париж хочет видеть Месси у себя

ПСЖ хочет подписать Месси. Клуб уже связывался с отцом футболиста
Новина українською

Спортивный директор ПСЖ Леонардо звонил отцу нападающего "Барселоны" Лионеля Месси, чтобы подтвердить интерес к футболисту, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на France Football.

По информации источника, в Париже хотят знать, решил ли аргентинец перейти в "Манчестер Сити" или еще открыт к предложениям. В частности, Леонардо также поинтересовался о финансовых запросах 33-летнего нападающего.

Ранее сообщалось, что форвард ПСЖ Неймар обратился к руководству своего клуба с просьбой подписать Месси.

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В статье: Лионель Месси трансферы Барселона Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Источник:
Mundo Deportivo

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Комментарии (3)
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
28.08.2020 в 15:38
Мне кажется, что снимут президента Барсы, и Месси останется. Поставил бы на это немного денег даже
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metall5291 (Kharkiv)
28.08.2020 в 15:19
А надо бы связаться с инклюзивным аналитиком Дариком.
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Loader (Днепр)
28.08.2020 в 15:47
А зачем? Ведь сейчас набежит куча местных клоунов типа Витька или Костополя и они все в очередной раз обсосут. Ведь именно болельщиков РМ так волнует любая информация о Месси. Смешно, что два года назад никто из вас так не парился переходом Роналду.
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