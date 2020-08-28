ПСЖ хочет подписать Месси. Клуб уже связывался с отцом футболиста
Париж хочет видеть Месси у себя
Спортивный директор ПСЖ Леонардо звонил отцу нападающего "Барселоны" Лионеля Месси, чтобы подтвердить интерес к футболисту, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на France Football.
По информации источника, в Париже хотят знать, решил ли аргентинец перейти в "Манчестер Сити" или еще открыт к предложениям. В частности, Леонардо также поинтересовался о финансовых запросах 33-летнего нападающего.
Ранее сообщалось, что форвард ПСЖ
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Источник:Mundo Deportivo
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Комментарии (3)
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
28.08.2020 в 15:38
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metall5291 (Kharkiv)
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Loader (Днепр)
28.08.2020 в 15:47
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