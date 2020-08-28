ПСЖ хочет подписать Месси. Клуб уже связывался с отцом футболиста

Спортивный директор ПСЖ Леонардо звонил отцу нападающего "Барселоны" Лионеля Месси, чтобы подтвердить интерес к футболисту, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на France Football.

По информации источника, в Париже хотят знать, решил ли аргентинец перейти в "Манчестер Сити" или еще открыт к предложениям. В частности, Леонардо также поинтересовался о финансовых запросах 33-летнего нападающего.