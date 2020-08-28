Ракитич близок к возвращению в Севилью

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич может вернуться в "Севилью" . В последние дни переговоры между сторонами активизировались, сообщает Sport.es.

"Севилья" готова заключить с 32-летним хорватом соглашение на три-четыре года. При этом Ракитичу придется пойти на двукратное понижение зарплаты: с 8 до 4 миллионов евро. Тем не менее, он все равно будет самым высокооплачиваемым игроком "Севильи".

В минувшем сезоне Ракитич провел за каталонцев 42 матча во всех турнирах, в которых забил один гол и сделал четыре результативные передачи. Его контракт с "Барсой" рассчитан до лета 2021 года.