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Ракитич близок к возвращению в Севилью

Трансферы
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Но с двукратным понижением зарплаты

Ракитич близок к возвращению в Севилью
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Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич может вернуться в "Севилью". В последние дни переговоры между сторонами активизировались, сообщает Sport.es.

"Севилья" готова заключить с 32-летним хорватом соглашение на три-четыре года. При этом Ракитичу придется пойти на двукратное понижение зарплаты: с 8 до 4 миллионов евро. Тем не менее, он все равно будет самым высокооплачиваемым игроком "Севильи".

В минувшем сезоне Ракитич провел за каталонцев 42 матча во всех турнирах, в которых забил один гол и сделал четыре результативные передачи. Его контракт с "Барсой" рассчитан до лета 2021 года.

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В статье: трансферы Барселона Иван Ракитич Севилья
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