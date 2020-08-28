Милан интересуется вингером Реала

Вингер мадридского "Реала" Браим Диас в ближайшее время может перейти в "Милан" . Испанский вингер пополнит ряды красно-чёрных на правах аренды с правом дальнейшего выкупа.

Сторонам осталось уладить последние детали, после чего сделка будет завершена, сообщает спортивный журналист Николо Скира в своём твиттере.

Диас начал взрослую карьеру в "Манчестер Сити", за три сезона вышел на поле 20 раз и отметился четырьмя забитыми мячами. В 2019 году он подписал контракт с мадридским "Реалом". В сезоне-2019/2020 провёл 16 матчей и забил два гола. 21-летний футболист имеет на счету титулы чемпиона Англии (2017/2018) и чемпиона Испании (2019/2020).

Transfermarkt оценивает Диаса в 13,5 млн евро.