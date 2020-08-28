  1. UA-Футбол ⚽
  2. Трансферы
  3. Милан интересуется вингером Реала
В тренде

Милан интересуется вингером Реала

Трансферы
(1 голосов)

Браим Диас может продолжить карьеру в Италии

Милан интересуется вингером Реала
Новина українською

Вингер мадридского "Реала" Браим Диас в ближайшее время может перейти в "Милан". Испанский вингер пополнит ряды красно-чёрных на правах аренды с правом дальнейшего выкупа.

Сторонам осталось уладить последние детали, после чего сделка будет завершена, сообщает спортивный журналист Николо Скира в своём твиттере.

Диас начал взрослую карьеру в "Манчестер Сити", за три сезона вышел на поле 20 раз и отметился четырьмя забитыми мячами. В 2019 году он подписал контракт с мадридским "Реалом". В сезоне-2019/2020 провёл 16 матчей и забил два гола. 21-летний футболист имеет на счету титулы чемпиона Англии (2017/2018) и чемпиона Испании (2019/2020).

Transfermarkt оценивает Диаса в 13,5 млн евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: трансферы Реал (Мадрид) Милан Браим Диас
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Elektrikc (Львів)
28.08.2020 в 17:47
хороший гравець
Ответить
0
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...