Сегодня лидер Лиона и защитник Манчестер Сити пройдут медосмотр в Барселоне

"Барселона" близка к приобретению форварда "Лиона" Мемфиса Депая и защитника "Манчестер Сити" Эрика Гарсии. По информации журналиста Николо Скиры, оба игрока сегодня пройдут медосмотр для переходов в каталонский клуб.

Как сообщает источник, боссы "сине-гранатовых" заплатят за Гарсию 15 миллионов евро плюс бонусы и подпишут с ним 5-летний трудовой договор. Трансфер Депая обойдется "Барселоне" в 25 миллионов.

