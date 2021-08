Официально: Аталанта подписала защитника Ювентуса

Официальный твиттер "Аталанты" сообщил о подписании Мери Демираля из "Юве". Аренда с правом выкупа в конце сезона.

Как обычно бывает этим летом, одна громкая сделка запускает целую цепочку трансферов. Так сделка по покупке "Тоттэнхемом" Кристиана Ромеро из "Аталанты" вынудила клуб из Бергамо искать замену основному центральному защитнику.

Выбор пал на Мери Демираля, который не сумел закрепиться в основе туринского клуба.

Фабрицио Романо сообщает, что это аренда с правом выкупа в конце сезона за 30 миллионов евро. Напомним, что Кристиан Ромеро уходит в "Тоттэнхем" за 55 миллионов.

Official and confirmed. Merih Demiral joins Atalanta on loan with buy option, €30m total. ???????????? #Atalanta



Cristian Romero will be announced in the coming hours as new Tottenham player for €55m. He pushed to join Spurs also because of Paratici who already signed him at Juve. ⚪️