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Охота на Месси: Челси прощупывает почву, а ПСЖ готовит контракт

Трансферы
(1 голосов)

Всё больше клубов проявляют интерес к Лионелю

Охота на Месси: Челси прощупывает почву, а ПСЖ готовит контракт

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Испанская газета AS сообщила, что "Челси" и Абрамович лично назначил встречу с окружением Месси, чтобы узнать о планах игрока.

Тем не менее, лондонский клуб не намерен бросать все силы на подписание аргентинского феномена. Основная цель "аристократов" – завершить сделку по Ромело Лукаку.

Роман Абрамович хотел бы видеть аргентинца у себя в клубе, к тому же, во время второго прихода Моуриньо в "Челси", португальский тренер имел беседу с Лионелем по поводу трансфера, но он так и не состоялся.

Тем временем, как сообщает Фабрицио Романо, ПСЖ тщательно прорабатывает структуру возможного контракта с Месси. Клубная раздевалка воодушевлена возможным приходом аргентинца, а Неймар настаивает на подписании.

Напомним, что вчера официальные медиа "Барселоны" попрощались с Лионелем Месси. Контракт игрока невозможно зарегистрировать из-за потолка зарплат, установленного для клуба Ла Лигой.

Есть мнение, что подобными официальными заявлениями клуб пытается надавить на руководство Ла Лиги, чтобы для "Барселоны" сделали исключение.

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В статье: Лионель Месси Роман Абрамович Барселона Челси (Лондон) ПСЖ
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Источник:
AS

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Комментарии (2)
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Барселиниус (землянин)
06.08.2021 в 19:48
Ла Лига собственными руками Тебаса и компании зарезала свою золотую курицу. Я всегда говорил, шо испанские евреи не самые умные евреи в Европе.
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Spokoyno (Київ)
06.08.2021 в 19:37
Та виняток не для Барселони, а для Ла Ліги... Яка вже і так не змагається з АПЛ за звання найкращої! А без Мессі вони будуть з Лігою фермерів сперечатись, хто останній у топ п'ятірки чемпіонатів Європи...
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