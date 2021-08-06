Охота на Месси: Челси прощупывает почву, а ПСЖ готовит контракт
Всё больше клубов проявляют интерес к Лионелю
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Испанская газета AS сообщила, что "Челси" и Абрамович лично назначил встречу с окружением Месси, чтобы узнать о планах игрока.
Тем не менее, лондонский клуб не намерен бросать все силы на подписание аргентинского феномена. Основная цель "аристократов" – завершить сделку по Ромело Лукаку.
Роман Абрамович хотел бы видеть аргентинца у себя в клубе, к тому же, во время второго прихода Моуриньо в "Челси", португальский тренер имел беседу с Лионелем по поводу трансфера, но он так и не состоялся.
Тем временем, как сообщает Фабрицио Романо, ПСЖ тщательно прорабатывает структуру возможного контракта с Месси. Клубная раздевалка воодушевлена возможным приходом аргентинца, а Неймар настаивает на подписании.
Paris Saint-Germain are confident to find the right ‘deal structure’ soon to sign Leo Messi after opening direct talks since yesterday. PSG are already working on Leo’s potential contract. ???????????? #Messi— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 6, 2021
Been told confidence is growing also in PSG dressing room - Neymar is pushing.
Напомним, что вчера официальные медиа "Барселоны" попрощались с Лионелем Месси. Контракт игрока невозможно зарегистрировать из-за потолка зарплат, установленного для клуба Ла Лигой.
Есть мнение, что подобными официальными заявлениями клуб пытается надавить на руководство Ла Лиги, чтобы для "Барселоны" сделали исключение.
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