Охота на Месси: Челси прощупывает почву, а ПСЖ готовит контракт

Испанская газета AS сообщила, что "Челси" и Абрамович лично назначил встречу с окружением Месси, чтобы узнать о планах игрока.

Тем не менее, лондонский клуб не намерен бросать все силы на подписание аргентинского феномена. Основная цель "аристократов" – завершить сделку по Ромело Лукаку.

Роман Абрамович хотел бы видеть аргентинца у себя в клубе, к тому же, во время второго прихода Моуриньо в "Челси", португальский тренер имел беседу с Лионелем по поводу трансфера, но он так и не состоялся.

Тем временем, как сообщает Фабрицио Романо, ПСЖ тщательно прорабатывает структуру возможного контракта с Месси. Клубная раздевалка воодушевлена возможным приходом аргентинца, а Неймар настаивает на подписании.

Paris Saint-Germain are confident to find the right ‘deal structure’ soon to sign Leo Messi after opening direct talks since yesterday. PSG are already working on Leo’s potential contract. ???????????? #Messi



Been told confidence is growing also in PSG dressing room - Neymar is pushing.