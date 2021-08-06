"Я никогда не отказался бы тренироваться" – Кейн прокомментировал своё отсутствие на тренировках
Футболист присоединится к команде завтра
Фото: VbetNews / Атвор: неизвестен
В официальном твиттере Харри Кейна появилось заявление по поводу ситуации с тренировками. Осталось больше вопросов, чем ответов.
"Прошло практически десять лет с моего дебюта за Тоттэнхем. В каждый из этих годов вы – фанаты – проявляли полную поддержку и любовь".
"Поэтому мне больно читать некоторые комментарии, появившиеся на этой неделе, ставящие под сомнение мой профессионализм".
"Я не хочу вдаваться в подробности ситуации, но хочу акцентировать, что я никогда не отказывался и никогда бы не отказался тренироваться. Я присоединюсь к команде завтра, как и планировалось".
"Я не сделал бы ничего, что поставило бы под угрозу отношения с фанатами, которые давали мне столь непоколебимую поддержку в течении всего времени в клубе. Так было всегда, и так есть и сейчас" – написано в посте Кейна.
Напомним, что Кейн с начала недели не появлялся на тренировках "Тоттэнхема". Предполагалось, что подобным образом он форсирует свой переход в "Манчестер Сити".
Как было написано в заявлении, игрок должен вернутся к тренировкам завтра.
August 6, 2021
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