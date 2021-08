Официально: Тоттэнхем украл защитника из "Аталанты" Малиновского

В след за официальным объявлением трансфера Демираля в "Аталанту", о "краже" объявил и "Тоттэнхем".

Сообщается что, сумма сделки – 50 миллионов евро + бонусы. Контракт игрока рассчитан до 2026 года.

Кристиан Ромеро перешел в "Тоттэнхем" в след за итальянским голкипером Голлини, который в прошлом месяце также переехал в Лондон из "Аталанты".

В услугах игрока была заинтересована "Барселона", а Месси лично хотел трансфера Кристиана, но финансовое положение каталонского клуба не позволило бы совершить трансфер такого масштаба.

Кристиан Ромеро за "Аталанту" в прошлом сезоне провел 42 матча забил 3 гола и отдал 5 голевых передач.

✍️ We are delighted to announce the signing of @CutiRomero2 from Atalanta.



Welcome to Spurs, Cuti! ????????