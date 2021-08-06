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Официально: Тоттэнхем украл защитника из "Аталанты" Малиновского

Трансферы
(1 голосов)

Аргентинец уже в Лондоне

Официально: Тоттэнхем украл защитника из "Аталанты" Малиновского

Фото: twitter.com/SpursOfficial / Автор: неизвестен

Новина українською

В след за официальным объявлением трансфера Демираля в "Аталанту", о "краже" объявил и "Тоттэнхем".

Сообщается что, сумма сделки – 50 миллионов евро + бонусы. Контракт игрока рассчитан до 2026 года.

Кристиан Ромеро перешел в "Тоттэнхем" в след за итальянским голкипером Голлини, который в прошлом месяце также переехал в Лондон из "Аталанты".

В услугах игрока была заинтересована "Барселона", а Месси лично хотел трансфера Кристиана, но финансовое положение каталонского клуба не позволило бы совершить трансфер такого масштаба.

Кристиан Ромеро за "Аталанту" в прошлом сезоне провел 42 матча забил 3 гола и отдал 5 голевых передач.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Тоттенхэм (Лондон) Мери Демирал Кристиан Ромеро
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Комментарии (2)
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ascent (Луксор)
06.08.2021 в 22:43
А Аталанту теперь без Малиновского писать нельзя?
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Artemanat (Кривой Рог)
06.08.2021 в 22:20
Теперь Аталанта может купить Забарного))))
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