Официально: Тоттэнхем украл защитника из "Аталанты" Малиновского
Аргентинец уже в Лондоне
Фото: twitter.com/SpursOfficial / Автор: неизвестен
В след за официальным объявлением трансфера Демираля в "Аталанту", о "краже" объявил и "Тоттэнхем".
Сообщается что, сумма сделки – 50 миллионов евро + бонусы. Контракт игрока рассчитан до 2026 года.
Кристиан Ромеро перешел в "Тоттэнхем" в след за итальянским голкипером Голлини, который в прошлом месяце также переехал в Лондон из "Аталанты".
В услугах игрока была заинтересована "Барселона", а Месси лично хотел трансфера Кристиана, но финансовое положение каталонского клуба не позволило бы совершить трансфер такого масштаба.
Кристиан Ромеро за "Аталанту" в прошлом сезоне провел 42 матча забил 3 гола и отдал 5 голевых передач.
✍️ We are delighted to announce the signing of @CutiRomero2 from Atalanta.— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 6, 2021
Welcome to Spurs, Cuti! ????????
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