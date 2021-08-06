Месси не возьмёт десятку в ПСЖ
Аргентинец будет выступать под другим номером
Фото: marca / Автор: неизвестен
Сообщается что Месси не забрал бы 10-ку Неймара. Игрок хотел бы выступать под номером, с которым начинал карьеру.
Французский журналист Жульен Мейнард сообщил, что Месси отказался брать, предложенный Неймаром, десятый номер. Лионель хотел бы играть под 19-м номером – с ним он дебютировал за "Барселону", после взяв номер Роналдиньо, а также за Аргентину.
S’il a bien refusé le numéro 10, comme révélé par plusieurs médias, Messi envisage de porter au PSG un numéro avec lequel il a joué au Barça et en équipe d’Argentine : le 19. 3/3— Julien Maynard (@JulienMaynard) August 6, 2021
Также известно, что переговоры парижан с Месси в активной фазе и клуб уверен в подписании контракта с игроком.
Напомним, что в четверг вечером "Барселона" неожиданно попрощалась с игроком во всех клубных медиа. Позднее стало известно, что Лионеля невозможно зарегистрировать из-за потолка зарплат, установленного для клуба.
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