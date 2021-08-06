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Месси не возьмёт десятку в ПСЖ

Трансферы
(1 голосов)

Аргентинец будет выступать под другим номером

Месси не возьмёт десятку в ПСЖ

Фото: marca / Автор: неизвестен

Новина українською

Сообщается что Месси не забрал бы 10-ку Неймара. Игрок хотел бы выступать под номером, с которым начинал карьеру.

Французский журналист Жульен Мейнард сообщил, что Месси отказался брать, предложенный Неймаром, десятый номер. Лионель хотел бы играть под 19-м номером – с ним он дебютировал за "Барселону", после взяв номер Роналдиньо, а также за Аргентину.

Также известно, что переговоры парижан с Месси в активной фазе и клуб уверен в подписании контракта с игроком.

Напомним, что в четверг вечером "Барселона" неожиданно попрощалась с игроком во всех клубных медиа. Позднее стало известно, что Лионеля невозможно зарегистрировать из-за потолка зарплат, установленного для клуба.

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В статье: Лионель Месси Аргентина Неймар Барселона ПСЖ
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Комментарии (5)
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Будєм разбіратся (Київ)
06.08.2021 в 23:22
З усіх грошових мішків ПСЖ найменш симпатичний. Хотілось би Мессі в серію А і побачити наприкінці кар’єри протистояння з КріРо. Але це з області фантастики.
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F@ust (Прага)
06.08.2021 в 23:20
Но странно, что все знали, что ничего не знали? Умойтесь. А гном пусть идёт в Шир.
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0
0
Trztrqtr (Украина)
06.08.2021 в 23:30
Мощно ты всех вывел на чистую воду...А с гномом так вообще...Сейчас гном зайдет на юа-футбол, прочтет тебя и пойдет куда ты его послал. Давай, наваляй им всем:)
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.08.2021 в 23:14
40 - нормально! 40 лямов, 40-й номер, до 40 лет...
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+1
0
Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
06.08.2021 в 22:33
Між 1 і 9 може покласти плюс.1+9=10.Іван Саморано колись в інтері вимушений був віддати 9 рональдо а сам грав 1+8
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0
-2


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