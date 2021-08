Месси пока что не прилетал в Париж

Несколько журналистов опровергли сегодняшние новости, что Месси прилетел в Париж. "Он у себя дома с семьей и Суаресом" - докладывает каталонская журналистка Мария Гаридо.

"Несмотря на то, что много фанатов "ПСЖ" и журналистов на него ждали, он не прилетал в Париж", – написала журналистка в своем твиттере.

Также эту информацию подтвердил и Фабрицио Романо, добавив, что футболист и его отец прилетит в Париж, как только руководство клуба уладит все контрактные нюансы.

Lionel Messi is currently not in Paris and he’s not landed anywhere. He’s at his home with his family. ???????????? #Messi



Messi’s lawyers and his father Jorge are still working on PSG official contract paperworks received yesterday. He’ll fly to Paris once deal will be completed. ????????????