Лейпциг нацелились на проблемного полузащитника Барселоны
Похоже, что эпопея с продлением контракта закончится ничем
Фото: fcbarcelonanoticias.com / Автор: неизвестен
ESPN сообщает, что "Лейпциг" заинтересован в подписании полузащитника "Барселоны" Илайша Мориба. Ранее он был отстранен от тренировок за затягивание с продлением контракта.
Сообщается, что если начнутся переговоры, "Барселона" потребует за 18-летнего игрока 15-20 миллионов евро. Если конкретных предложений не последует, клуб оставит игрока в глубоком запасе, из-за ситуации с отказом продлевать контракт.
Известно, что игрок не допускался к тренировкам с основной командой и играм из-за долгого процесса продления контракта. На презентации Эмерсона Лапорт высказался по этому поводу, заявив, что такие игроки "Барселоне" не нужны.
“Он хороший игрок, и, если он не продлится, он знает, что у него будут другие варианты. Нам не нужны игроки, которых мы воспитали здесь, дома, которые не хотят продлевать контракт” – заявил президент.
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В прошлом сезоне Илайш провел 19 матчей за основную команду во всех турнирах, забил один гол и отдал три голевые передачи.
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