Ромело Лукаку вылетел в Лондон
Официальное подтверждение на этой неделе
Фото: Inter / Автор: неизвестен
Ромело прошел медосмотр и уже вылетел в Лондон, сообщает Фабрицио Романо. "Я скоро опубликую заявление для фанатов" – сказал он.
Romelu Lukaku leaving Milano airport 30 minutes ago after medical completed: “I’m gonna send a message [to Inter fans] soon”, he told to @SkySport. ???????????? #CFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 9, 2021
He’s flying now to London in order to join Chelsea for €115m. Announcement expected this week. ???? pic.twitter.com/nUsw9pHt6D
Ранее сегодня Николо Скира поделился информацией, что Лукаку проходит в Милане медицинское обследование перед трансфером в "Челси". "Через несколько часов ожидается его отлет в Лондон" – сообщил тогда он.
Напомним, что Ромело Лукаку переходит в "Челси" за рекордные для клуба 115 миллионов евро.
Официальное представление игрока ожидается на этой неделе.
В прошлом сезоне Лукаку провел за "Интер" 44 игры, забил 30 мячей и отдал десять голевых передач.
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