Ромелу Лукаку вылетел в Лондон

Ромелу прошел медосмотр и уже вылетел в Лондон, сообщает Фабрицио Романо. "Я скоро опубликую заявление для фанатов", – сказал он.

Romelu Lukaku leaving Milano airport 30 minutes ago after medical completed: “I’m gonna send a message [to Inter fans] soon”, he told to @SkySport. ???????????? #CFC



He’s flying now to London in order to join Chelsea for €115m. Announcement expected this week. ???? pic.twitter.com/nUsw9pHt6D — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 9, 2021

Ранее сегодня Николо Скира поделился информацией, что Лукаку проходит в Милане медицинское обследование перед трансфером в "Челси". "Через несколько часов ожидается его отлет в Лондон", – сообщил тогда он.

Напомним, что Ромелу Лукаку переходит в "Челси" за рекордные для клуба 115 миллионов евро.

Официальное представление игрока ожидается на этой неделе.

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В прошлом сезоне Лукаку провел за "Интер" 44 игры, забил 30 мячей и отдал десять голевых передач.