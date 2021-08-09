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Ромелу Лукаку вылетел в Лондон

Трансферы
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Официальное подтверждение на этой неделе

Ромелу Лукаку вылетел в Лондон

Фото: Inter / Автор: неизвестен

Новина українською

Ромелу прошел медосмотр и уже вылетел в Лондон, сообщает Фабрицио Романо. "Я скоро опубликую заявление для фанатов", – сказал он.

Ранее сегодня Николо Скира поделился информацией, что Лукаку проходит в Милане медицинское обследование перед трансфером в "Челси". "Через несколько часов ожидается его отлет в Лондон", – сообщил тогда он.

Напомним, что Ромелу Лукаку переходит в "Челси" за рекордные для клуба 115 миллионов евро.

Официальное представление игрока ожидается на этой неделе.

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В прошлом сезоне Лукаку провел за "Интер" 44 игры, забил 30 мячей и отдал десять голевых передач.

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В статье: Ромелу Лукаку Интер (Милан) Челси (Лондон)
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