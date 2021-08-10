ПСЖ опубликовал ещё одно видео и объявил когда пройдет пресс-конференция
Сомнений не осталось
Фото: The Guardian / Автор: неизвестен
“ПСЖ” в своём официальном твиттере выложил ещё одно видео: в кадре только золотые мячи и Эйфелева башня. Также клуб анонсировал, когда пройдет пресс-конференция.
Парижский клуб продолжает тизерить скорое официальное представление Месси, как игрока “ПСЖ”. В новом видео шесть золотых мячей стоят на фоне эйфелевой башни.
Также в твиттере клуб сообщил когда пройдет пресс-конференция, на которой, по всей видимости, и представят Лионеля Месси – 11 августа 11:00. Мероприятие пройдет на Парк де Пренс.
Une conférence de presse se déroulera dans l’auditorium du Parc des Princes ce mercredi 11 août à 11h.— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 10, 2021
À suivre en Live sur https://t.co/1DL7waZXZY dès 10h.
Трансляция пресс-конференции начнется в 10:00 на PSG.TV.
Напомним, что сегодня Лионель Месси приземлился в аэропорту Парижа. Он вышел к фанатам и прессе в футболке со слоганом “ПСЖ” “Это Париж”.
August 10, 2021
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