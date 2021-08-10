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ПСЖ опубликовал ещё одно видео и объявил когда пройдет пресс-конференция

Трансферы
(2 голосов)

Сомнений не осталось

ПСЖ опубликовал ещё одно видео и объявил когда пройдет пресс-конференция

Фото: The Guardian / Автор: неизвестен

Новина українською

“ПСЖ” в своём официальном твиттере выложил ещё одно видео: в кадре только золотые мячи и Эйфелева башня. Также клуб анонсировал, когда пройдет пресс-конференция.

Парижский клуб продолжает тизерить скорое официальное представление Месси, как игрока “ПСЖ”. В новом видео шесть золотых мячей стоят на фоне эйфелевой башни.

Также в твиттере клуб сообщил когда пройдет пресс-конференция, на которой, по всей видимости, и представят Лионеля Месси – 11 августа 11:00. Мероприятие пройдет на Парк де Пренс.

Трансляция пресс-конференции начнется в 10:00 на PSG.TV.

Напомним, что сегодня Лионель Месси приземлился в аэропорту Парижа. Он вышел к фанатам и прессе в футболке со слоганом “ПСЖ” “Это Париж”.

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В статье: Лионель Месси Барселона Парк де Пренс (Париж) Пари Сен-Жермен (Париж) ПСЖ
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Комментарии (9)
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
10.08.2021 в 19:52
Нарешті.Не любителі Мессі заодно не мали симпатій і до фк.барса.але слідуюче покоління не любителів Мессі нехай не люблять ПСЖ а барсу залишать в спокою.
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0
0
amg333 (Kyiv )
10.08.2021 в 19:39
Все тупое глорье мира насрет на путу и будет глорить за великий жкх))) пхахахаха
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0
-1
avatar
Барселиниус (землянин)
10.08.2021 в 19:45
А Лукака таки свалил в Челси. Как жить то дальше будешь? Динамо ещё есть, да?
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+1
0
avatar
МЕS QUE UN CLUB
10.08.2021 в 18:38
жду не дождусь! еще одна бессонная ночь
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+2
-1
avatar
CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
10.08.2021 в 19:26
НАХ мееессооозбооочена шмара -сцикливий недоамерікос
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0
-1
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Барселиниус (землянин)
10.08.2021 в 19:41
Та ради бога, Алекс, уже всё ясно, Месси игрок ПСЖ. Мои тебе поздравления!
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+1
0
avatar
МЕS QUE UN CLUB
10.08.2021 в 19:45
Спасибо, Олег! пора задуматься о смене аватаркинужно как-то обьеденить два клуба в ней
+1
0
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Барселиниус (землянин)
10.08.2021 в 19:51
Ну попробуй, попробуй.. А лучше менять, как это делаю я в случае с Кривбассом.
+1
0
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МЕS QUE UN CLUB
10.08.2021 в 19:53
У нас с тобой нет совести, Олегкакие мы потешные глоры
0
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