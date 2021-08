“Я готов, счастлив и голоден”, – Дюмфрис приземлился в Милане

Авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо поделился видео Дензела Дюмфриса из “ПСВ” в аэропорту Милана. Игрок прилетел, чтобы пройти медобследование в “Интер”.

Denzel Dumfries has just landed in Milano in order to join Inter from PSV for €12.5m + add ons. Done deal, completed. ???????????? #Inter



