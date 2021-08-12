“Я готов, счастлив и голоден”, – Дюмфрис приземлился в Милане
“Интер” практически оформил замену Хакими
Фото: eurosport.com / Автор: неизвестен
Авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо поделился видео Дензела Дюмфриса из “ПСВ” в аэропорту Милана. Игрок прилетел, чтобы пройти медобследование в “Интер”.
Denzel Dumfries has just landed in Milano in order to join Inter from PSV for €12.5m + add ons. Done deal, completed. ???????????? #Inter— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 12, 2021
Here’s the video from @marifcinter:pic.twitter.com/AAPCxK39nm
Сообщается, что сумма трансфера составит 12.5 миллионов евро + бонусы. Переход завершен.
Игрок станет заменой на правом фланге обороны Хакими, ушедшему в “ПСЖ” этим летом за 60 миллионов евро.
Дюмфрис привлек внимание своей яркой игрой на Евро. Он провел все матчи на позиции правого латераля, забил в матче с Украиной и записал на свой счет гол и голевую передачу в матче с Австрией.
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