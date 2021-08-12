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“Я готов, счастлив и голоден”, – Дюмфрис приземлился в Милане

Трансферы
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“Интер” практически оформил замену Хакими

“Я готов, счастлив и голоден”, – Дюмфрис приземлился в Милане

Фото: eurosport.com / Автор: неизвестен

Новина українською

Авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо поделился видео Дензела Дюмфриса из “ПСВ” в аэропорту Милана. Игрок прилетел, чтобы пройти медобследование в “Интер”.

Сообщается, что сумма трансфера составит 12.5 миллионов евро + бонусы. Переход завершен.

Игрок станет заменой на правом фланге обороны Хакими, ушедшему в “ПСЖ” этим летом за 60 миллионов евро.

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Дюмфрис привлек внимание своей яркой игрой на Евро. Он провел все матчи на позиции правого латераля, забил в матче с Украиной и записал на свой счет гол и голевую передачу в матче с Австрией.

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В статье: Интер (Милан) ПСВ (Эйндховен) Дензен Дюмфрис
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Комментарии (1)
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amg333 (Kyiv )
12.08.2021 в 23:36
И не только на Евро,он лучший правый защитник в Нидерландах!
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