УЕФА собирается представить замену финансового фэйр-плей
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Фото: uefa.com / Автор: неизвестен
УЕФА готовит революцию в контроле расходов европейских клубов, сообщает The Times. На место финансового фэйр-плей придет потолок зарплат.
Британская газета информирует, что в сентябре УЕФА представит потолок зарплат, который не позволит клубам тратить на зарплаты более 70% своих доходов.
Для нарушителей новых правил предусмотрено наказание – “налог на доходы”.
Новая система будет представлена футбольным функционерам, после чего начнется дискуссия по её коррекции и внедрению.
Напомним, что после начала пандемии и огромных убытков, что понесли клубы, финансовый фэйр-плей был сильно упрощен.
Если ранее клуб не имел права выступать в еврокубках, имея более 30 миллионов евро чистого убытка, то сейчас четкие цифры не прописаны, а клубу необходимо доказать, что потери вызваны пандемией.
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