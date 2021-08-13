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УЕФА собирается представить замену финансового фэйр-плей

Трансферы
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УЕФА собирается представить замену финансового фэйр-плей

Фото: uefa.com / Автор: неизвестен

Новина українською

УЕФА готовит революцию в контроле расходов европейских клубов, сообщает The Times. На место финансового фэйр-плей придет потолок зарплат.

Британская газета информирует, что в сентябре УЕФА представит потолок зарплат, который не позволит клубам тратить на зарплаты более 70% своих доходов.

Для нарушителей новых правил предусмотрено наказание – “налог на доходы”.

Новая система будет представлена футбольным функционерам, после чего начнется дискуссия по её коррекции и внедрению.

Напомним, что после начала пандемии и огромных убытков, что понесли клубы, финансовый фэйр-плей был сильно упрощен.

Если ранее клуб не имел права выступать в еврокубках, имея более 30 миллионов евро чистого убытка, то сейчас четкие цифры не прописаны, а клубу необходимо доказать, что потери вызваны пандемией.

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В статье: УЕФА финансовый fair play
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Источник:
thetimes

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