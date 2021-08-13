“У него много разных мыслей” – тренер “Ренна” прокомментировал будущее молодой звезды Франции
Будущее француза всё более туманное
Фото: ligue1.com / Автор: неизвестен
Перед матчем второго тура против “Бреста”, тренер “Ренна” Бруно Женезио прокомментировал будущее Камавинги, которым ещё несколько недель назад интересовалась вся футбольная Европа. Похоже, что у игрока только один выход.
“Думаю, в его голове много разных мыслей. Сейчас он не может полностью раскрыть свой потенциал, который, тем не менее, не потерял. Иногда что-то происходит в вашей голове, а это значит, что ноги не будут работать.
Я здесь не для того, чтобы кого-то баловать, я здесь, чтобы создать конкурентоспособную команду. Он может играть, несмотря на то, что о нем говорят, у него не было катастрофически провального матча, о котором я читал.
Теперь единственный выход состоит в том, что он должен разрешить свою ситуацию.
Вы должны поставить себя на место 18-летнего игрока, который стал игроком сборной и не знает, уйти ему или остаться. Тяжело решать. Сложность в том, что молодые игроки очень быстро сталкиваются со всеми этими проблемами” – рассказал тренер.
Напомним, что Эдуарду Камавингой ещё в прошлом месяце интересовались “ПСЖ”, “Манчестер Юнайтед” и “Реал”, но последние недели новости о переходе игрока отсутствуют.
Камавинга провел в прошлом сезоне за “Ренн” 40 матчей, отдал 3 голевые передачи и забил один гол. Игрок оценивается порталом transfermarkt в 55 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Блохин и Михайличенко готовят список украинских-легионеров для сборной
- Схема 2-7-2 и Виктор Коваленко как лучший в истории. Специя и ее украинец начинают сезон
- Шахтер отказал Тоттенхэму в продаже защитника за 20 млн евро
- Месси прошел медосмотр
- Пока муж тренируется. Жена Артема Кравца позирует в бикини на Мальдивах. ФОТО
- Жена Бондаря балует фанатов соблазнительными образами спустя две недели после свадьбы. ФОТО