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“У него много разных мыслей” – тренер “Ренна” прокомментировал будущее молодой звезды Франции

Трансферы
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Будущее француза всё более туманное

“У него много разных мыслей” – тренер “Ренна” прокомментировал будущее молодой звезды Франции

Фото: ligue1.com / Автор: неизвестен

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Перед матчем второго тура против “Бреста”, тренер “Ренна” Бруно Женезио прокомментировал будущее Камавинги, которым ещё несколько недель назад интересовалась вся футбольная Европа. Похоже, что у игрока только один выход.

“Думаю, в его голове много разных мыслей. Сейчас он не может полностью раскрыть свой потенциал, который, тем не менее, не потерял. Иногда что-то происходит в вашей голове, а это значит, что ноги не будут работать.

Я здесь не для того, чтобы кого-то баловать, я здесь, чтобы создать конкурентоспособную команду. Он может играть, несмотря на то, что о нем говорят, у него не было катастрофически провального матча, о котором я читал.

Теперь единственный выход состоит в том, что он должен разрешить свою ситуацию.

Вы должны поставить себя на место 18-летнего игрока, который стал игроком сборной и не знает, уйти ему или остаться. Тяжело решать. Сложность в том, что молодые игроки очень быстро сталкиваются со всеми этими проблемами” – рассказал тренер.

Напомним, что Эдуарду Камавингой ещё в прошлом месяце интересовались “ПСЖ”, “Манчестер Юнайтед” и “Реал”, но последние недели новости о переходе игрока отсутствуют.

Камавинга провел в прошлом сезоне за “Ренн” 40 матчей, отдал 3 голевые передачи и забил один гол. Игрок оценивается порталом transfermarkt в 55 миллионов евро.

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В статье: Ренн Брест Бруно Женезио Эдуарду Камавинга
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Источник:
getfootballnewsfrance.com

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