“У него много разных мыслей” – тренер “Ренна” прокомментировал будущее молодой звезды Франции

Перед матчем второго тура против “Бреста”, тренер “Ренна” Бруно Женезио прокомментировал будущее Камавинги, которым ещё несколько недель назад интересовалась вся футбольная Европа. Похоже, что у игрока только один выход.

“Думаю, в его голове много разных мыслей. Сейчас он не может полностью раскрыть свой потенциал, который, тем не менее, не потерял. Иногда что-то происходит в вашей голове, а это значит, что ноги не будут работать.

Я здесь не для того, чтобы кого-то баловать, я здесь, чтобы создать конкурентоспособную команду. Он может играть, несмотря на то, что о нем говорят, у него не было катастрофически провального матча, о котором я читал.

Теперь единственный выход состоит в том, что он должен разрешить свою ситуацию.

Вы должны поставить себя на место 18-летнего игрока, который стал игроком сборной и не знает, уйти ему или остаться. Тяжело решать. Сложность в том, что молодые игроки очень быстро сталкиваются со всеми этими проблемами” – рассказал тренер.

Напомним, что Эдуарду Камавингой ещё в прошлом месяце интересовались “ПСЖ”, “Манчестер Юнайтед” и “Реал”, но последние недели новости о переходе игрока отсутствуют.

Камавинга провел в прошлом сезоне за “Ренн” 40 матчей, отдал 3 голевые передачи и забил один гол. Игрок оценивается порталом transfermarkt в 55 миллионов евро.