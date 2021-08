Официально: Лестер подписал полуфиналиста Евро

Официальный твиттер “Лестера” объявил о подписании центрального защитника “Саутгемптона” и сборной Дании Янника Вестергора. Сумма трансфера, по информации Transfermarkt – 17.6 миллионов евро.

Leicester City is pleased to confirm the signing of defender @JVestergaard7 from Southampton for an undisclosed fee! ????#Leicestergaard