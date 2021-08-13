Официально: Лестер подписал полуфиналиста Евро
Датчанин заменит травмированного центрбэка
Фото: thesun.co.uk / Автор: неизвестен
Официальный твиттер “Лестера” объявил о подписании центрального защитника “Саутгемптона” и сборной Дании Янника Вестергора. Сумма трансфера, по информации Transfermarkt – 17.6 миллионов евро.
Leicester City is pleased to confirm the signing of defender @JVestergaard7 from Southampton for an undisclosed fee! ????#Leicestergaard— Leicester City (@LCFC) August 13, 2021
Янник Вестергор провел все 6 матчей на Евро этим летом, когда сборная Дании добралась до стадии полуфинала.
29-летний датчанин уже успел поиграть за “Хоффенхайм”, воспитанником которого он является, за “Вердер”, “Менхенгладбах” и “Саутгемптон”.
Напомним, “Лестер” начал искать нового защитника, в связи с травмой Фофаны, который получил перелом голени.
В прошлом сезоне Вестергор провел в составе “святых” 32 матча, в которых забил три гола.
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