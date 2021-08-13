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Официально: Лестер подписал полуфиналиста Евро

Трансферы
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Датчанин заменит травмированного центрбэка

Официально: Лестер подписал полуфиналиста Евро

Фото: thesun.co.uk / Автор: неизвестен

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Официальный твиттер “Лестера” объявил о подписании центрального защитника “Саутгемптона” и сборной Дании Янника Вестергора. Сумма трансфера, по информации Transfermarkt – 17.6 миллионов евро.

Янник Вестергор провел все 6 матчей на Евро этим летом, когда сборная Дании добралась до стадии полуфинала.

29-летний датчанин уже успел поиграть за “Хоффенхайм”, воспитанником которого он является, за “Вердер”, “Менхенгладбах” и “Саутгемптон”.

Напомним, “Лестер” начал искать нового защитника, в связи с травмой Фофаны, который получил перелом голени.

В прошлом сезоне Вестергор провел в составе “святых” 32 матча, в которых забил три гола.

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В статье: Янник Вестергор Лестер Сити Уэсли Фофана
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