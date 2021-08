Севилья купила защитника сборной Аргентины за 11 млн

Официальный твиттер “Севильи” представил новичка Гонсало Монтиэля из “Ривер Плейта”. 24-летний защитник подписал контракт на 3 года.

Игрок перешел за 11 миллионов евро.

???? @gonzamontiel29, another signing ahead of the 2021/22 season. ⚪ ????



Welcome to #SevillaFC, Gonzalo!???? ????????#WeAreSevilla #NeverSurrender