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Севилья купила защитника сборной Аргентины за 11 млн

Трансферы
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Аргентинский фулбэк продолжит карьеру в Испании

Севилья купила защитника сборной Аргентины за 11 млн

Фото: sevillafc.es / Автор: неизвестен

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Официальный твиттер “Севильи” представил новичка Гонсало Монтиэля из “Ривер Плейта”. 24-летний защитник подписал контракт на 3 года.

Игрок перешел за 11 миллионов евро.

Гонсало сыграл три из шести возможных матчей на триумфальной для сборной Аргентины Копе, тем самым обратив на себя внимание “Севильи”.

Данный переход может стать как частью трансферной кампании “Севильи” по замене Кунде, который мог сыграть и в центре обороны, и на фланге, так и самостоятельным подписанием.Известно, что французом интересуются в “Челси”.

Монтиэль сыграл в прошлом сезоне за “Ривер Плейт” 17 матчей и забил 4 гола. Transfermarkt оценивает игрока в 17 миллионов евро.

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В статье: Севилья Ривер Плейт (Аргентина) Копа Америка Национальная сборная Аргентины
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