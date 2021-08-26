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Реал сделал финальное предложение по Мбаппе

Трансферы
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(1 голосов)

Перес торгуется

Реал сделал финальное предложение по Мбаппе

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Мадридский "Реал" сделал ещё одно предложение по Килиану Мбаппе из "ПСЖ" – 180 миллионов евро, сообщает Фабрицио Романо. Есть вероятность что оно финальное.

В деталях предложение выглядит так: 170 миллионов евро сразу + 10 бонусами.

Ранее сообщалось, что "ПСЖ" просит за 22-летнего француза 220 миллионов евро.

Спортивный директор после первого предложения "Реала" также сообщил, что Килиан пообещал, что не уйдет бесплатно.

Читайте также"ПСЖ уже ответил, и грубо", – Перес прокомментировал переговоры по Мбаппе

Напомним, что у Мбаппе остался всего год по контракту с парижанами. Француз уже отклонил ряд предложений о продлении контракта с "ПСЖ".

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В статье: Флорентино Перес Реал (Мадрид) Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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Комментарии (3)
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Барселиниус (землянин)
26.08.2021 в 23:09
Перес торгуется с Шейхом, как отец Фёдор с инженером Брунсом. "За двадцать я, положим, не продам. Положим, не продам я и за двести... А за двести пятьдесят продам. Ответом послужил страшный удар головой о драцену." )) Короче сойдутся на 200 лимонах.
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hardcorepwnz (Украина)
26.08.2021 в 23:31
Та уже все, в твиттере многие инсайдеры подтверждают, завтра должны объявить о переходе
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ВасяКулебяка (Козливка)
26.08.2021 в 23:07
Забирайте
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