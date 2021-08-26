Реал сделал финальное предложение по Мбаппе
Перес торгуется
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Мадридский "Реал" сделал ещё одно предложение по Килиану Мбаппе из "ПСЖ" – 180 миллионов евро, сообщает Фабрицио Романо. Есть вероятность что оно финальное.
Confirmed. Real Madrid made a new official bid to Paris Saint-Germain for Kylian Mbappé. €170m guaranteed + €10m add ons. ⚪️???? #RealMadrid #Mbappé— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 26, 2021
Real Madrid sources feeling is that it will be the final bid. Mbappé only wants Real Madrid, now or next summer. pic.twitter.com/xRhVUsYDlt
В деталях предложение выглядит так: 170 миллионов евро сразу + 10 бонусами.
Ранее сообщалось, что "ПСЖ" просит за 22-летнего француза 220 миллионов евро.
Спортивный директор после первого предложения "Реала" также сообщил, что Килиан пообещал, что не уйдет бесплатно.
Напомним, что у Мбаппе остался всего год по контракту с парижанами. Француз уже отклонил ряд предложений о продлении контракта с "ПСЖ".
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