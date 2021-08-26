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Marca: переход Мбаппе могут оформить уже завтра

Трансферы
(1 голосов)

Парижане приняли правила игры Переса

Marca: переход Мбаппе могут оформить уже завтра

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Руководство "ПСЖ" приняло последнее предложение "Реала" в размере 180 миллионов евро. Сделку могут закрыть уже завтра, сообщает Marca.

У "Реала" на руках все козыри: контракт, истекающий через год, и желание игрока переехать в Мадрид. Флорентино Перес в очередной раз демонстрирует почему именно он находится у руля "королевского клуба".

Ранее в четверг сообщалось, что "Мадрид" сделал предложение в размере 170 миллионов евро чистыми и ещё + 10 в виде бонусов.

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Напомним, что у Килиана следующим летом истекает контракт с "ПСЖ" и он пообещал руководству, что не покинет клуб бесплатно.

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В статье: Флорентино Перес Реал (Мадрид) Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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Источник:
marca.com

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Комментарии (8)
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Барселиниус (землянин)
27.08.2021 в 01:14
А туалеты на Бернабеу так и не достроены.. Зато макаку купили за 180 лимонов, плюс то, шо не на публику. Таки Перес подмахнул инвестору Ла Лиги, к Тебасу не ходи. Лапорта в прострации.. Суперлиги нет, денег нет, Месси нет... А у Реала и Мбаппе и ещё на туалеты останется достроить.. Перес старый прохиндей блъ...
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kalan-86 (Анкара)
27.08.2021 в 00:43
Как бы пупок у переса не развязался, великий комбинатор блин.
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rjhxb61@ukr.net (киев)
27.08.2021 в 00:27
Скорее бы закончилось трансферное окно) Саипала эта Санта-Барбара.
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0
0
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hardcorepwnz (Украина)
27.08.2021 в 00:30
Та погоди, еще по Роналду санта-барбара не начиналась даже))
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+1
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rjhxb61@ukr.net (киев)
27.08.2021 в 00:41
Имел ввиду всю футбольную пистобратию, у которой агенты в продюсерах.
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Michael-K (Івано-Франківськ)
27.08.2021 в 00:55
Та чому? Цього разу мало серій буде в серіалі, оскільки трансферне вікно закінчується вкінці літа. І схоже, що перехід в МС цілком ймовірний. Кейн відмовив, а страйкер потрібний, критикують сильно Пепа за його тактику без форварда. Їм ЛЧ потрібна...
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СТОП крот (Киев)
27.08.2021 в 01:11
Мбаппе в Реал, Роналду в ПСЖ. Скриньте
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Барселиниус (землянин)
27.08.2021 в 01:17
Маямец, сколько у тебя акков, ёпты? Скоро меня догонишь.
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