Marca: переход Мбаппе могут оформить уже завтра

Руководство "ПСЖ" приняло последнее предложение "Реала" в размере 180 миллионов евро. Сделку могут закрыть уже завтра, сообщает Marca.

У "Реала" на руках все козыри: контракт, истекающий через год, и желание игрока переехать в Мадрид. Флорентино Перес в очередной раз демонстрирует почему именно он находится у руля "королевского клуба".

Ранее в четверг сообщалось, что "Мадрид" сделал предложение в размере 170 миллионов евро чистыми и ещё + 10 в виде бонусов.

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Напомним, что у Килиана следующим летом истекает контракт с "ПСЖ" и он пообещал руководству, что не покинет клуб бесплатно.