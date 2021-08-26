Marca: переход Мбаппе могут оформить уже завтра
Парижане приняли правила игры Переса
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Руководство "ПСЖ" приняло последнее предложение "Реала" в размере 180 миллионов евро. Сделку могут закрыть уже завтра, сообщает Marca.
У "Реала" на руках все козыри: контракт, истекающий через год, и желание игрока переехать в Мадрид. Флорентино Перес в очередной раз демонстрирует почему именно он находится у руля "королевского клуба".
Ранее в четверг сообщалось, что "Мадрид" сделал предложение в размере 170 миллионов евро чистыми и ещё + 10 в виде бонусов.
Напомним, что у Килиана следующим летом истекает контракт с "ПСЖ" и он пообещал руководству, что не покинет клуб бесплатно.
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