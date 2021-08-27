Ювентус хочет вернуть нападающего на особых условиях

"Ювентус" заинтересован в возвращении Мойзе Кина из "Эвертона", сообщает в своём твиттере Николо Скира. Аренда с правом выкупа, которое может стать обязательством.

Moise #Kean is getting closer to #Juventus from #Everton on loan with option to buy, which become an obligation to buy upon reaching certain conditions. Contract until 2026 (1+4). #transfers #EFC https://t.co/fc0EBa63m7 — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 27, 2021

"Старая синьора" хочет заполучить игрока в аренду с правом выкупа, которое станет обязательством, по достижению игроком определенного количества параметров. В последнем случае футболист подпишет соглашение до 2026 года – схема 1+4.

На данный момент портал Transfermarkt оценивает игрока в 35 миллионов евро.

Напомним, что Кин ушел из "Юве" летом 2019 года в "Эвертон" за 27.5 миллионов евро. В прошлом сезоне Мойзе выступал в аренде за "ПСЖ", где провел 41 матч, забил 17 мячей и отдал одну голевую передачу.