Ювентус хочет вернуть нападающего на особых условиях
Уход Роналду многое меняет
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"Ювентус" заинтересован в возвращении Мойзе Кина из "Эвертона", сообщает в своём твиттере Николо Скира. Аренда с правом выкупа, которое может стать обязательством.
Moise #Kean is getting closer to #Juventus from #Everton on loan with option to buy, which become an obligation to buy upon reaching certain conditions. Contract until 2026 (1+4). #transfers #EFC https://t.co/fc0EBa63m7— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 27, 2021
"Старая синьора" хочет заполучить игрока в аренду с правом выкупа, которое станет обязательством, по достижению игроком определенного количества параметров. В последнем случае футболист подпишет соглашение до 2026 года – схема 1+4.
На данный момент портал Transfermarkt оценивает игрока в 35 миллионов евро.
Напомним, что Кин ушел из "Юве" летом 2019 года в "Эвертон" за 27.5 миллионов евро. В прошлом сезоне Мойзе выступал в аренде за "ПСЖ", где провел 41 матч, забил 17 мячей и отдал одну голевую передачу.
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