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Ювентус хочет вернуть нападающего на особых условиях

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Ювентус хочет вернуть нападающего на особых условиях

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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"Ювентус" заинтересован в возвращении Мойзе Кина из "Эвертона", сообщает в своём твиттере Николо Скира. Аренда с правом выкупа, которое может стать обязательством.

"Старая синьора" хочет заполучить игрока в аренду с правом выкупа, которое станет обязательством, по достижению игроком определенного количества параметров. В последнем случае футболист подпишет соглашение до 2026 года – схема 1+4.

На данный момент портал Transfermarkt оценивает игрока в 35 миллионов евро.

Напомним, что Кин ушел из "Юве" летом 2019 года в "Эвертон" за 27.5 миллионов евро. В прошлом сезоне Мойзе выступал в аренде за "ПСЖ", где провел 41 матч, забил 17 мячей и отдал одну голевую передачу.

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В статье: Ювентус (Турин) Эвертон (Ливерпуль) Пари Сен-Жермен (Париж) Мойзе Кин
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