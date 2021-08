Стали известны условия контракта Мбаппе с Реалом

Килиан Мбаппе будет получать в "Реале" 35 миллионов евро в год, сообщает Николо Скира в своём твиттере. Игрок уже согласовал условия контракта с клубом.

Kylian #Mbappè agreed personal terms with #RealMadrid for a contract until 2027 (€35M/year). Now Florentino Perez waiting for #PSG ’s answer to the last bid made (€180M bonuses included). Blancos are confident to close and preparing a special event to celebrate Mbappè’s signing

Соглашение будет рассчитано до 2027 года. За 6 лет игрок заработает 210 миллионов евро.

Сообщается, что Мадрид всё ещё в процессе переговоров с руководством "ПСЖ". Тем не менее, в клубе уже начали готовится к презентации игрока.

Real Madrid and Paris Saint-Germain are in negotiation for Kylian Mbappé also today. Intermediaries at work to find the agreement - there’s €170m plus €10m add ons bid on the table. ⚪️ #RealMadrid



Real Madrid are “calm” and working on it - as they know Mbappé only wants Real.