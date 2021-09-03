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Новый клуб в гонке за легендой Баварии Франком Рибери

Трансферы
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Смазанное завершение карьеры

Новый клуб в гонке за легендой Баварии Франком Рибери

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Франк Рибери рассматривает варианты продолжения карьеры, сообщает Николо Скира в своём твиттере. Сейчас в гонку за игроком включились два клуба: турецкий "Карагюмрюк" и итальянская "Салернитана".

Сообщается, что "Салернитана" из Серии А предлагает 38-летнему игроку годичный контракт, а клуб из турецкой Суперлиги – двухлетний. Сейчас игрок раздумывает над будущим.

Последние два сезона Франк Рибери провел в итальянской "Фиорентине". Этим летом контракт игрока истёк и "фиалки" решили не продлевать соглашение.

В прошлом сезоне Рибери провел 30 игр за "Фиорентину", забил два гола и отдал 7 голевых передач. Transfermarkt оценивает игрока в 3 миллиона евро.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Франк Рибери Фиорентина (Флоренция) Салернитана (Италия) Карагюмрюк
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