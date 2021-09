Новый клуб в гонке за легендой Баварии Франком Рибери

Франк Рибери рассматривает варианты продолжения карьеры, сообщает Николо Скира в своём твиттере. Сейчас в гонку за игроком включились два клуба: турецкий "Карагюмрюк" и итальянская "Салернитана".

Race ongoing to sign the free agent Frank #Ribery: #Salernitana ha offered a contract until 2022 by €1,5M + bonuses, while #Karagümrük offered a contract until 2023. The french star is reflecting about the bids and in the next hours he will decide his future. #transfers