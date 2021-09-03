Новый клуб в гонке за легендой Баварии Франком Рибери

Франк Рибери рассматривает варианты продолжения карьеры, сообщает Николо Скира в своём твиттере. Сейчас в гонку за игроком включились два клуба: турецкий "Карагюмрюк" и итальянская "Салернитана".

Race ongoing to sign the free agent Frank #Ribery: #Salernitana ha offered a contract until 2022 by €1,5M + bonuses, while #Karagümrük offered a contract until 2023. The french star is reflecting about the bids and in the next hours he will decide his future. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) September 3, 2021

Сообщается, что "Салернитана" из Серии А предлагает 38-летнему игроку годичный контракт, а клуб из турецкой Суперлиги – двухлетний. Сейчас игрок раздумывает над будущим.

Последние два сезона Франк Рибери провел в итальянской "Фиорентине". Этим летом контракт игрока истёк и "фиалки" решили не продлевать соглашение.

В прошлом сезоне Рибери провел 30 игр за "Фиорентину", забил два гола и отдал 7 голевых передач. Transfermarkt оценивает игрока в 3 миллиона евро.