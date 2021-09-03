"Роналду должен был уйти не так", – бывший игрок Ювентуса
Таккинарди со скепсисом высказался о том, как уходил Криштиану
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Бывший полузащитник "Ювентуса" Алессио Таккинарди поделился мнением о том, как уходил Криштиану. "Роналду должен был уйти не так. Ему не стоило просто улетать на частном самолете, пока Аллегри выступал на пресс-конференции перед игрой", – заявил итальянец.
"Я ожидал, что состоится пресс-конференция, на которой Роналду поблагодарит фанатов. Болельщики "Ювентуса" любили его, стоило попрощаться иначе.
Таких игроков, как Дель Пьеро и Тотти, Мальдини и Дзанетти больше нет, но слова Криштиану о том, что он переходит в клуб, где он чувствовал себя как дома создают не очень хорошее впечатление.
Роналду играл не только за футболку "Юве", но и за свой международный образ. И это не ускользнуло от взгляда фанатов.
Криштиану поставил "Ювентус" и клубную стратегию на рынке в очень сложное положение, уйдя за несколько дней до закрытия трансферного окна. Заменить такую машину по забиванию голов, как Роналду, невозможно", – подытожил Таккинарди.
Напомним, что Криштиану в день официально подтверждения перехода пришел на тренировку команды, но не заниматься, а чтобы попрощаться с игроками и персоналом клуба. Сразу же после этого португалец сел на самолет и улетел из Турина.
Позже игрок запостил прощальное письмо фанатам "Юве" в инстаграме.
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