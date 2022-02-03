Бывший игрок Шахтера и Баварии переходит в Ла Гэлакси
Коста предпочел США
Фото: twitter.com/Gremio_EN / Автор: неизвестен
Бывший полузащитник "Шахтера", "Баварии и "Ювентуса", игрок "Гремио" на правах аренды присоединится к "Ла Гэлакси", сообщает Фабрицио Романо. У бразильца было предложение от "Фламенго", но он предпочел США.
Douglas Costa’s set to join Los Angeles Galaxy. Agreement reached on six month loan - plus two year contract set to be signed, done deal. ???????????????????? #LAGalaxy— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 3, 2022
Douglas’ planning to arrive in Los Angeles on Sunday. Flamengo approached him but he’s joining Galaxy - decision made. #MLS pic.twitter.com/Fl1Fp3QmDf
Сообщается, что Коста проведет полгода в аренде, а потом подпишет двухлетнее соглашение с "Ла Гэлакси".
C мая прошлого года Коста выступал в аренде за "Гремио". Контракт все ещё связывает бразильца с "Ювентусом".
В этом сезоне (в Бразилии он закончился в декабре) он провел 28 матчей за "Гремио", забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи. По итогам чемпионата команда Косты вылетела из высшего девизиона.
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