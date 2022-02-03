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Бывший игрок Шахтера и Баварии переходит в Ла Гэлакси

Трансферы
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Коста предпочел США

Бывший игрок Шахтера и Баварии переходит в Ла Гэлакси

Фото: twitter.com/Gremio_EN / Автор: неизвестен

Новина українською

Бывший полузащитник "Шахтера", "Баварии и "Ювентуса", игрок "Гремио" на правах аренды присоединится к "Ла Гэлакси", сообщает Фабрицио Романо. У бразильца было предложение от "Фламенго", но он предпочел США.

Сообщается, что Коста проведет полгода в аренде, а потом подпишет двухлетнее соглашение с "Ла Гэлакси".

C мая прошлого года Коста выступал в аренде за "Гремио". Контракт все ещё связывает бразильца с "Ювентусом".

В этом сезоне (в Бразилии он закончился в декабре) он провел 28 матчей за "Гремио", забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи. По итогам чемпионата команда Косты вылетела из высшего девизиона.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Ювентус (Турин) Лос-Анжелес Гэлакси (США) Шахтер (Донецк) Гремио (Порту-Алегри)
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