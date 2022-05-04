Отец игроков, дьявол для других. Мино Райола создал современный футбол
Без него будет скучнее
"Я не готов писать тебе это послание и, думаю, никогда не буду готов. Ты боролся за своих игроков и поэтому был так любим всеми ими. Ты всегда говорил, что мы твои дети, твоя семья. Ты был плохим парнем, но всегда с целью защищать нас. Ты был моим лучшим другом. Ты столько знал о жизни, и я злюсь, что не расспрашивал тебя больше". Так встретил кончину Кармине Райолы Матейс Де Лихт. Другие его клиенты реагировали похоже. Для них он был не просто агентом. Да и для всего футбола.
Профи шантажа
За кардинальное изменение футбола в последние 12-14 лет Райола ответственен не менее, чем Криштиану Роналду и Лионель Месси. Из командной игры, спортивного соревнования, общественного, социального, психологического явления, науки построения коллектива и управления им футбол превратился в реалити-шоу, в театры отдельных актеров, в кассовый аппарат, в машину для привлечения спонсоров и зрителей. Не болельщиков, а зрителей. Или "клиентов", как называет их руководство "Вест Хэма".
Футболисты сейчас выглядят циничными лишенными сантиментов к клубам и болельщикам существами, заботящимися лишь о личной выгоде. В угоду которой они не боятся повредить команде. Популярным явлением стало ожидание игроком окончания контракта с целью уйти бесплатно и, таким образом, выторговать себе и агенту большие бонусы за новый контракт. Для этого игрок даже готов не играть, сидеть на скамье запасных, а то и на трибуне.
За трансфер Поля Погба из "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед" ценой в 105 миллионов евро Райола вроде бы получил 27 миллионов комиссионных. За трансфер Эрлинга Холанда ближайшим летом, который из-за клаусулы в контракте с дортмундской "Боруссией" должен стоить всего 75 миллионов евро, агент собирался получить около 30-ти миллионов. Именно из-за такой относительно низкой суммы трансфера. Заработок Райолы на комиссионных оценивали в 90 миллионов в год.
Его поведение называли профессиональным шантажом. Угрозами, сливом информации, заявлениями о переходах он заставлял клубы плясать под его дудку. Он ненавидел тренеров, называя Хосепа Гвардиолу трусом, собакой, нулем и предлагая вместе с Йоханом Кройфом уйти играть в карты в психбольнице и "перестать вредить "Барселоне". Юргена Клоппа называл "куском дерьма", Арриго Сакки - жалким и тупым. В ответ Алекс Фергюсон назвал его самого "куском дерьма" и своим самым ненавидимым агентом.
Он хвастался защитой интересы игроков, что не представляет интересы тренеров, поскольку желает избегать конфликта интересов. При том, что двух тренеров все же представлял. А три наиболее влиятельных итальянских директора 21-го века - "герой" Кальчополи Лучано Моджи, Адриано Галлиани и Джузеппе Маротта - называли его своим другом, восхищались его работой. Еще какой конфликт.
Не лучший советчик
"Я супер-капиталист. Я хочу, чтобы все разбогатели, чтобы могли предлагать большие контракты игрокам, больше зарабатывать на ТВ-правах. Для меня переговоры о контрактах - и есть футбольный матч". Вот такой футбол нарисовал Мино. При этом он заявлял, что ненавидит банки, никогда не встречался с директором своего. "Мой бизнес никогда не финансировался банками. Я сделал все сам, своей тяжелой работой, своими инвестициями".
В конце концов, а приносили ли пользу его игрокам и клубам его громкие трансферы? Далеко не всегда. В 2018-ом году он орал о гнилости проекта "Милана" с китайским владельцем (в чем оказался абсолютно прав). Но в итоге его клиент Джанлуиджи Доннарумма подписал новый контракт. А вот в 2021-ом, когда под управлением американцев "россонери" совершили скачок вперед, Джиджо ушел. В "Пари Сен-Жермен", где раздражает своим нытьем о нежелании сидеть на скамье запасных.
Правильно ли "новый Пирло" Марко Верратти ушел в ПСЖ и провел десять лет там? Реализовал ли свой потенциал? Должен ли был Погба идти в "Юнайтед", Златан - в "Барселону", а Мойзе Кен - из родного "Ювентуса" в "Эвертон"? Хорошим ли был Мино советчиком для Марио Балотелли, которому обещал три Золотых Мяча? Вопросы риторические. Правильно ли было действовать так, что настроил болельщиков "Милана" против его капитана Романьоли, и теперь у Алессио нет хороших предложений?
Хашим Мастур, Рикардо Кишна, Федерико Македа, Эмре Мор. Эти клиенты Райолы в 18-20 лет считались большими талантами, а в 23-25 из-за плохого поведения и ошибочных трансферов - загубившими карьеру игроками. Ирвинг Лосано заявляет, что желает немедленно перебраться в Топ-клуб, при том, что в "Наполи" большей частью сидит в запасе.
Ромелу Лукаку страстно хотел вернуться из "Эвертона" в "Челси", был уверен, что Райола уже почти договорился с "синими". Но он с ними и не разговаривал, а заключил контракт с "Манчестер Юнайтед". За что был уволен бельгийцем.
Отец игроков
И все же успехи Мино невозможно отрицать. Игроки не случайно обожают его, не случайно прощались с ним так тепло, называя членом семьи, лучшим другом. "Моя настоящая любовь - мои дети, и я отношусь к игрокам, как к детям. Всегда говорю себе, как бы поступил в таком случае с моими детьми". Он вел все дела своих игроков, выступая для них бухгалтером, советником по инвестициям. Более того - ментором, учителем, психологом.
Особенно помогали скромные размеры агентства. Там числились лишь около 50-60 клиентов. Дела которых вели юрист, налоговый консультант, пара секретарш. Как объяснял Мино, все это помогает теснее и теплее заботиться о каждом клиенте, создавать семейную атмосферу.
"Павел Недвед и Блез Матюиди звонили мне раз в три месяца. Златан - по пять раз в день. Балотелли мог позвонить трижды за десять минут, а потом исчезнуть на месяц и сердиться, зачем я сам ему звоню. Но все они были близки ко мне. Златан мне как сын? Можете убрать слово "как". Балотелли как-то позвонил мне и сказал, что у него в доме пожар и он не знает, что делать. Я ответил, что мне льстит, что он позвонил мне первому, но на самом деле нужно вызывать пожарных".
"Ибрагимович сразу же полюбил меня, потому что я был единственным, кто говорил ему правду. Все лишь льстили ему. А я сказал, что, если он хочет стать не богатым, а лучшим в мире, он должен продать свои дорогие часы, украшения и этот огромный автомобиль и тренироваться в три раза тяжелее, чем сейчас. Я единственный, кто позволял себе называть его мудаком. И такие слова сделали его тем, кем он стал. Я говорил, что я не могу сделать его чемпионом, а лишь он сам".
Сам Ибра, который был с Райолой с 2003-го года, рассказывал о первой встрече: "Я думал, что увижу человека в дорогом костюме с огромными часами. А он пришел в джинсах, обычной футболке и спортивной обуви, будто образ из "Клана Сопрано". Потом я его видел в цветных, гавайских футболках. Мы шли в ресторан есть суши и он заказывал на семерых. Я говорил, что нас же лишь трое, а он отвечал: "Не беспокойся". Мне рекомендовали его, сказав, что он такой же, как я, с улиц".
Сделал себя сам
Де Лихта, хотевшего в "Барселону", он потащил в "Ювентус", чтобы "научился обороне у Джорджо Кьеллини и Леонардо Бонуччи". А Холанда отказался перевозить в Италию: "Я знал, что молодые форварды там сидят в запасе". В инвестициях он советовал клиентам действовать консервативно, приобретать недвижимость. Категорически отказываясь вкладывать в ресторанный бизнес. Помнил из детства в отцовской пиццерии, которой практически руководил, насколько это ненадежно.
"На мне лежали все переговоры с муниципалитетом, поставщиками, поскольку мой отец знал голландский хуже, чем я", - рассказывал уроженец Кампаньи, проведший все детство в Нидерландах, но выучивший в итоге восемь языков (Мино признавался, что думает не по-голландски и не по-итальянски, а на кампаньском диалекте). "До этого же я помогал там официантом, мойщиком посуды. Я до сих пор люблю мыть посуду, это придает мне ощущение спокойствия и чистоты".
В 18-летнем возрасте он стал директором юношеской команды "Хаарлема", а вскоре - техническим директором клуба. Параллельно учился на юриста, но бросил, поскольку "в 20 лет я уже был миллионером и мог купить юристов и не думать о деньгах". Инвестировал. Купил и перепродал втридорога ресторан в Хаарлеме, торговал тюльпанами. Он сделал себя сам с нуля. Без дорогих костюмов, которые, как говорил, ненавидит. Без подлизываний к власть предержащим. Силой своего мозга и своей наглости.
Он не боялся называть ФИФА мафией, а Йозефа Блаттера - сенильным диктатором, заявлять, что раздутые трансферы - не его вина, а Флорентино Переса, заплатившего 100 миллионов за совершенно не стоящего их Гарета Бейла. Он атаковал всех без разбора, невзирая на чины, регалии и опасность для него самого. И уже этой демократичностью должен вызывать уважение. "Я хотел бы быть агентом политиков. Они так часто переходят от правых к левым и назад, что я сделал бы миллионы".
О его смерти объявляли трижды. После первых случаев он ответил в соцсетях: "Состояние здоровья - раздражен. Во второй раз за четыре месяца они убили меня". В третий раз уже не ответил... Агентство перейдет к 15 лет работавшему с ним кузену Винченцо, Златан вроде бы готов включиться. Но уже так, как при Райоле, не будет. Возможно, будет лучше. Но не так весело.
Популярное сейчас
- Один тайм сенсации. Вильярреал - Ливерпуль. 2:3. ВИДЕО голов и обзор матча
- ЛЧ. Вильярреал - Ливерпуль 2:3. Третий финал за пять лет для команды Клоппа
- В Ровенской области произошло масштабное ДТП - 16 погибших, трасса Киев-Чоп перекрыта
- Адейеми отказал Манчестер Юнайтед ради перехода в Дортмунд
- Киевский ресторан готовит оригинальную акцию ко дню смерти путина. ФОТО
- Антитела записали совместную работу с популярным британским певцом Эдом Шираном. ВИДЕО