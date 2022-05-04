Отец игроков, дьявол для других. Мино Райола создал современный футбол

"Я не готов писать тебе это послание и, думаю, никогда не буду готов. Ты боролся за своих игроков и поэтому был так любим всеми ими. Ты всегда говорил, что мы твои дети, твоя семья. Ты был плохим парнем, но всегда с целью защищать нас. Ты был моим лучшим другом. Ты столько знал о жизни, и я злюсь, что не расспрашивал тебя больше". Так встретил кончину Кармине Райолы Матейс Де Лихт. Другие его клиенты реагировали похоже. Для них он был не просто агентом. Да и для всего футбола.

Профи шантажа

За кардинальное изменение футбола в последние 12-14 лет Райола ответственен не менее, чем Криштиану Роналду и Лионель Месси. Из командной игры, спортивного соревнования, общественного, социального, психологического явления, науки построения коллектива и управления им футбол превратился в реалити-шоу, в театры отдельных актеров, в кассовый аппарат, в машину для привлечения спонсоров и зрителей. Не болельщиков, а зрителей. Или "клиентов", как называет их руководство "Вест Хэма".

Футболисты сейчас выглядят циничными лишенными сантиментов к клубам и болельщикам существами, заботящимися лишь о личной выгоде. В угоду которой они не боятся повредить команде. Популярным явлением стало ожидание игроком окончания контракта с целью уйти бесплатно и, таким образом, выторговать себе и агенту большие бонусы за новый контракт. Для этого игрок даже готов не играть, сидеть на скамье запасных, а то и на трибуне.

За трансфер Поля Погба из "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед" ценой в 105 миллионов евро Райола вроде бы получил 27 миллионов комиссионных. За трансфер Эрлинга Холанда ближайшим летом, который из-за клаусулы в контракте с дортмундской "Боруссией" должен стоить всего 75 миллионов евро, агент собирался получить около 30-ти миллионов. Именно из-за такой относительно низкой суммы трансфера. Заработок Райолы на комиссионных оценивали в 90 миллионов в год.

Его поведение называли профессиональным шантажом. Угрозами, сливом информации, заявлениями о переходах он заставлял клубы плясать под его дудку. Он ненавидел тренеров, называя Хосепа Гвардиолу трусом, собакой, нулем и предлагая вместе с Йоханом Кройфом уйти играть в карты в психбольнице и "перестать вредить "Барселоне". Юргена Клоппа называл "куском дерьма", Арриго Сакки - жалким и тупым. В ответ Алекс Фергюсон назвал его самого "куском дерьма" и своим самым ненавидимым агентом.

Он хвастался защитой интересы игроков, что не представляет интересы тренеров, поскольку желает избегать конфликта интересов. При том, что двух тренеров все же представлял. А три наиболее влиятельных итальянских директора 21-го века - "герой" Кальчополи Лучано Моджи, Адриано Галлиани и Джузеппе Маротта - называли его своим другом, восхищались его работой. Еще какой конфликт.

Не лучший советчик

"Я супер-капиталист. Я хочу, чтобы все разбогатели, чтобы могли предлагать большие контракты игрокам, больше зарабатывать на ТВ-правах. Для меня переговоры о контрактах - и есть футбольный матч". Вот такой футбол нарисовал Мино. При этом он заявлял, что ненавидит банки, никогда не встречался с директором своего. "Мой бизнес никогда не финансировался банками. Я сделал все сам, своей тяжелой работой, своими инвестициями".

В конце концов, а приносили ли пользу его игрокам и клубам его громкие трансферы? Далеко не всегда. В 2018-ом году он орал о гнилости проекта "Милана" с китайским владельцем (в чем оказался абсолютно прав). Но в итоге его клиент Джанлуиджи Доннарумма подписал новый контракт. А вот в 2021-ом, когда под управлением американцев "россонери" совершили скачок вперед, Джиджо ушел. В "Пари Сен-Жермен", где раздражает своим нытьем о нежелании сидеть на скамье запасных.

Правильно ли "новый Пирло" Марко Верратти ушел в ПСЖ и провел десять лет там? Реализовал ли свой потенциал? Должен ли был Погба идти в "Юнайтед", Златан - в "Барселону", а Мойзе Кен - из родного "Ювентуса" в "Эвертон"? Хорошим ли был Мино советчиком для Марио Балотелли, которому обещал три Золотых Мяча? Вопросы риторические. Правильно ли было действовать так, что настроил болельщиков "Милана" против его капитана Романьоли, и теперь у Алессио нет хороших предложений?

Хашим Мастур, Рикардо Кишна, Федерико Македа, Эмре Мор. Эти клиенты Райолы в 18-20 лет считались большими талантами, а в 23-25 из-за плохого поведения и ошибочных трансферов - загубившими карьеру игроками. Ирвинг Лосано заявляет, что желает немедленно перебраться в Топ-клуб, при том, что в "Наполи" большей частью сидит в запасе.

Ромелу Лукаку страстно хотел вернуться из "Эвертона" в "Челси", был уверен, что Райола уже почти договорился с "синими". Но он с ними и не разговаривал, а заключил контракт с "Манчестер Юнайтед". За что был уволен бельгийцем.

Отец игроков

И все же успехи Мино невозможно отрицать. Игроки не случайно обожают его, не случайно прощались с ним так тепло, называя членом семьи, лучшим другом. "Моя настоящая любовь - мои дети, и я отношусь к игрокам, как к детям. Всегда говорю себе, как бы поступил в таком случае с моими детьми". Он вел все дела своих игроков, выступая для них бухгалтером, советником по инвестициям. Более того - ментором, учителем, психологом.

Особенно помогали скромные размеры агентства. Там числились лишь около 50-60 клиентов. Дела которых вели юрист, налоговый консультант, пара секретарш. Как объяснял Мино, все это помогает теснее и теплее заботиться о каждом клиенте, создавать семейную атмосферу.

"Павел Недвед и Блез Матюиди звонили мне раз в три месяца. Златан - по пять раз в день. Балотелли мог позвонить трижды за десять минут, а потом исчезнуть на месяц и сердиться, зачем я сам ему звоню. Но все они были близки ко мне. Златан мне как сын? Можете убрать слово "как". Балотелли как-то позвонил мне и сказал, что у него в доме пожар и он не знает, что делать. Я ответил, что мне льстит, что он позвонил мне первому, но на самом деле нужно вызывать пожарных".

"Ибрагимович сразу же полюбил меня, потому что я был единственным, кто говорил ему правду. Все лишь льстили ему. А я сказал, что, если он хочет стать не богатым, а лучшим в мире, он должен продать свои дорогие часы, украшения и этот огромный автомобиль и тренироваться в три раза тяжелее, чем сейчас. Я единственный, кто позволял себе называть его мудаком. И такие слова сделали его тем, кем он стал. Я говорил, что я не могу сделать его чемпионом, а лишь он сам".

Сам Ибра, который был с Райолой с 2003-го года, рассказывал о первой встрече: "Я думал, что увижу человека в дорогом костюме с огромными часами. А он пришел в джинсах, обычной футболке и спортивной обуви, будто образ из "Клана Сопрано". Потом я его видел в цветных, гавайских футболках. Мы шли в ресторан есть суши и он заказывал на семерых. Я говорил, что нас же лишь трое, а он отвечал: "Не беспокойся". Мне рекомендовали его, сказав, что он такой же, как я, с улиц".

Сделал себя сам

Де Лихта, хотевшего в "Барселону", он потащил в "Ювентус", чтобы "научился обороне у Джорджо Кьеллини и Леонардо Бонуччи". А Холанда отказался перевозить в Италию: "Я знал, что молодые форварды там сидят в запасе". В инвестициях он советовал клиентам действовать консервативно, приобретать недвижимость. Категорически отказываясь вкладывать в ресторанный бизнес. Помнил из детства в отцовской пиццерии, которой практически руководил, насколько это ненадежно.

"На мне лежали все переговоры с муниципалитетом, поставщиками, поскольку мой отец знал голландский хуже, чем я", - рассказывал уроженец Кампаньи, проведший все детство в Нидерландах, но выучивший в итоге восемь языков (Мино признавался, что думает не по-голландски и не по-итальянски, а на кампаньском диалекте). "До этого же я помогал там официантом, мойщиком посуды. Я до сих пор люблю мыть посуду, это придает мне ощущение спокойствия и чистоты".

В 18-летнем возрасте он стал директором юношеской команды "Хаарлема", а вскоре - техническим директором клуба. Параллельно учился на юриста, но бросил, поскольку "в 20 лет я уже был миллионером и мог купить юристов и не думать о деньгах". Инвестировал. Купил и перепродал втридорога ресторан в Хаарлеме, торговал тюльпанами. Он сделал себя сам с нуля. Без дорогих костюмов, которые, как говорил, ненавидит. Без подлизываний к власть предержащим. Силой своего мозга и своей наглости.

Он не боялся называть ФИФА мафией, а Йозефа Блаттера - сенильным диктатором, заявлять, что раздутые трансферы - не его вина, а Флорентино Переса, заплатившего 100 миллионов за совершенно не стоящего их Гарета Бейла. Он атаковал всех без разбора, невзирая на чины, регалии и опасность для него самого. И уже этой демократичностью должен вызывать уважение. "Я хотел бы быть агентом политиков. Они так часто переходят от правых к левым и назад, что я сделал бы миллионы".

О его смерти объявляли трижды. После первых случаев он ответил в соцсетях: "Состояние здоровья - раздражен. Во второй раз за четыре месяца они убили меня". В третий раз уже не ответил... Агентство перейдет к 15 лет работавшему с ним кузену Винченцо, Златан вроде бы готов включиться. Но уже так, как при Райоле, не будет. Возможно, будет лучше. Но не так весело.