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Хамес Родригес отказывается подписывать контракт с бразильским клубом и мечтает играть в Европе

Трансферы
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Колумбиец наверняка покидает катарский Аль-Райан

Хамес Родригес отказывается подписывать контракт с бразильским клубом и мечтает играть в Европе

Фото: 247 News Agency

UA-Футбол
Новина українською

Колумбийский полузащитник катарского "Аль-Райана" Хамес Родригес намерен покинуть клуб этим летом. Его контракт истекает лишь летом 2024 года, через два сезона, однако игрок намерен вернуться в Европу уже сейчас. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо:

"Хамес Родригес мечтает о том, чтобы снова сыграть в Европе. Именно поэтому он не принимает предложение "Ботафого", по состоянию на данный момент. Переговоры и близко не на финальной стадии. Хамес покинет "Аль-Райан" - он по-прежнему предпочитает любой иной вариант".

Родригес покинул ливерпульский "Эвертон" лишь прошлым летом, перейдя в "Аль-Райан" за 8 миллионов евро. За сезон в Катаре Хамес сыграл 14 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 7 ассистов.

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В статье: Ботафого (Рио-де-Жанейро) Хамес Родригес Эвертон (Ливерпуль) "Аль-Райан" (Катар)
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