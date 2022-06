Хамес Родригес отказывается подписывать контракт с бразильским клубом и мечтает играть в Европе

Колумбийский полузащитник катарского "Аль-Райана" Хамес Родригес намерен покинуть клуб этим летом. Его контракт истекает лишь летом 2024 года, через два сезона, однако игрок намерен вернуться в Европу уже сейчас. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо:

"Хамес Родригес мечтает о том, чтобы снова сыграть в Европе. Именно поэтому он не принимает предложение "Ботафого", по состоянию на данный момент. Переговоры и близко не на финальной стадии. Хамес покинет "Аль-Райан" - он по-прежнему предпочитает любой иной вариант".

James Rodriguez dreams of playing in Europe again. That’s why he’s not accepting Botafogo proposal, as of today. Nothing at the final stage or similar. ???????????? #transfers



James will leave Al Rayyan - he’s still giving priority to different proposals as things stand. @PSierraR