Экс-игрок Динамо Нинкович сменил один сиднейский клуб на другой
Перешел из Сиднея в Уэстерн Сидней Уондерерс
Фото: Zimbio
Серб Милош Нинкович, проведший в киевском "Динамо" девять лет, с 2004 по 2013, снова сменил клуб. Последние семь сезонов он провел в австралийском "Сиднее", однако его контракт истек.
Теперь же он был представлен в качестве игрока команды из того же города – Сиднея – "Уэстерн Сидней Уондерерс". Он перешел в новую команду свободным агентом. Игрок выступает в чемпионате Австралии с 2015 года, с тех пор как покинул белградскую "Црвену Звезду".
Теперь Нинкович будет играть за одну команду с экс-игроком сборной Англии и "Ман Сити" Джеком Родуэллом, экс-капитаном "Миддлсбро" Рисом Вильямсом, и экс-игроком "Ювентуса" и "Аталанты" Джеймсом Троизи.
Добавим, что в составе "Сиднея" Нинкович трижды становился чемпионом Австралии.
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