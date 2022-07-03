Экс-игрок Динамо Нинкович сменил один сиднейский клуб на другой

Серб Милош Нинкович, проведший в киевском "Динамо" девять лет, с 2004 по 2013, снова сменил клуб. Последние семь сезонов он провел в австралийском "Сиднее", однако его контракт истек.

Теперь же он был представлен в качестве игрока команды из того же города – Сиднея – "Уэстерн Сидней Уондерерс". Он перешел в новую команду свободным агентом. Игрок выступает в чемпионате Австралии с 2015 года, с тех пор как покинул белградскую "Црвену Звезду".

Теперь Нинкович будет играть за одну команду с экс-игроком сборной Англии и "Ман Сити" Джеком Родуэллом, экс-капитаном "Миддлсбро" Рисом Вильямсом, и экс-игроком "Ювентуса" и "Аталанты" Джеймсом Троизи.

Добавим, что в составе "Сиднея" Нинкович трижды становился чемпионом Австралии.