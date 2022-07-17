Клуб Реброва и Ярмоленко купил игрока сборной Аргентины за 3 миллиона евро
Матиас Паласиос провалился в Базеле
Фото: 4-4-2
"Аль-Айн", клуб из чемпионата ОАЭ, возглавляемый украинским тренером Сергеем Ребровым, объявил о заключении контракта с новым игроком. Им стал 20-летний аргентинский атакующий полузащитник Матиас Паласиос.
Последние полтора года хавбек провел в швейцарском "Базеле", сыграв за это время в 46 матчах во всех турнирах, забив всего три гола и отдав семь ассистов. Как сообщает портал transfermarkt, "Аль-Айн" заплатил за игрока 3 миллиона евро. "Базель" же его купил за более чем 5.
Как сообщает клуб, контракт с игроком подписан на четыре года, до 2026. Ранее этим летом "Аль-Айн" уже подписывал игроков в атаку, среди них – украинец Андрей Ярмоленко, перешедший свободным агентом из "Вест Хэма".
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