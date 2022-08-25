Манчестер Юнайтед готовит 30 миллионов евро за полузащитника Реала

"Манчестер Юнайтед" готовиться предложить 30 миллионов евро за полузащитника "Реала" Марко Асенсио, сообщает GSFN со ссылкой на Revelo. Мадридский клуб готов продать испанца.

Асенсио переживает, что не получит достаточно игровой практики перед ЧМ в Катаре. В то же время, у футболиста остался один год по контракту и он склоняется к тому, чтобы остаться в команде, чтобы летом 2023 уйти бесплатно.

В то же время руководство "Реала" хочет продать хавбека сейчас, чтобы получить хотя бы какие-то деньги за трансфер.

Ранее сообщалось, что Перес дал понять Анчелотти, чтобы тот не выпускал Асенсио. Испанец отказался подписывать новое соглашение с клубом.

Отмечается, что Карло Анчелотти рассчитывает на хавбека в этом сезоне и не хотел бы расставаться с игроком