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Официально: Манолас ушел к Пьяничу в Аль-Шарджа из Олимпиакоса

Трансферы
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Уехал зарабатывать всего в 31 год

Официально: Манолас ушел к Пьяничу в Аль-Шарджа из Олимпиакоса

Фото: twitter.com/SharjahFC

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Защитник "Олимпиакоса" Костас Манолас подписал контракт с "Аль-Шарджа", сообщает официальный твиттер клуба из ОАЭ. Контракт рассчитан на 2 года.

Ранее также в "Аль-Шарджа" из "Барсы" перешел Миралем Пьянич.

Манолас ушел из "Наполи" в "Олимпиакос" в январе этого года за 2,5 миллионов евро.

В этом сезоне он уже успел провести 8 матчей за "Олимпиакос". Портал Transfermarkt оценивает грека в 4,5 миллиона евро.

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В статье: Миралем Пьянич Олимпиакос (Пирей) Костас Манолас Аль-Шарджа
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