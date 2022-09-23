Официально: Манолас ушел к Пьяничу в Аль-Шарджа из Олимпиакоса

Защитник "Олимпиакоса" Костас Манолас подписал контракт с "Аль-Шарджа", сообщает официальный твиттер клуба из ОАЭ. Контракт рассчитан на 2 года.

Ранее также в "Аль-Шарджа" из "Барсы" перешел Миралем Пьянич.

محـارب الإِغريـق ينضـم لقلعـة المـ????ـلك



???? | نرحب بانضمام المدافع اليوناني " Kostas Manolas " ( 31 عام ) إلى صفوف فريقنا قادماً من نادي أولمبياكوس اليوناني في صفقة انتقال بعقد يمتد لموسمين #نادي_الشارقة pic.twitter.com/t0REIoA6uJ — Sharjah نادي الشارقة (@SharjahFC) September 23, 2022

Манолас ушел из "Наполи" в "Олимпиакос" в январе этого года за 2,5 миллионов евро.

В этом сезоне он уже успел провести 8 матчей за "Олимпиакос". Портал Transfermarkt оценивает грека в 4,5 миллиона евро.