Пирс Морган опроверг информацию о будущем клубе Роналду
Ко слухам стоит относиться аккуратно
Getty Images/Global Images Ukraine
Журналист Пирс Морган опроверг информацию о том, что Криштиану Роналду в январе подпишет контракт с "Аль-Наср". Об этом он написал в своем инстаграм.
"Ещё раз. Это неправда", – ответил Морган на твит о будущем клубе Криштиану.
Ранее появилась информация, что Криштиану Роналду подпишет контракт с саудовским "Аль-Наср" контракт на 2,5 года и окладом в 200 миллионов евро за сезон.
Напомним, что Роналду и "Манчестер Юнайтед" в прошлом месяце разорвали контракт по обоюдному согласию.
Again, not true. https://t.co/bWeLo4IUvp— Piers Morgan (@piersmorgan) December 5, 2022
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