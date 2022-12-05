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Пирс Морган опроверг информацию о будущем клубе Роналду

Трансферы
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Ко слухам стоит относиться аккуратно

Пирс Морган опроверг информацию о будущем клубе Роналду

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Журналист Пирс Морган опроверг информацию о том, что Криштиану Роналду в январе подпишет контракт с "Аль-Наср". Об этом он написал в своем инстаграм.

"Ещё раз. Это неправда", – ответил Морган на твит о будущем клубе Криштиану.

Ранее появилась информация, что Криштиану Роналду подпишет контракт с саудовским "Аль-Наср" контракт на 2,5 года и окладом в 200 миллионов евро за сезон.

Напомним, что Роналду и "Манчестер Юнайтед" в прошлом месяце разорвали контракт по обоюдному согласию.

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В статье: Криштиану Роналду Аль-Наср Пирс Морган
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