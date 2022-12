Роналду ждет предложений из Европы, прежде чем перейти в Аль-Наср

Криштиану Роналду и Жорже Мендеш ждут предложений от европейских клубов прежде чем пойти на трансфер в "АЛь-Наср". Саудовский клуб, в свою очередь, не собирается отступать от покупки португальца.

Криштиану и его агент знают о предложении от "Аль-Насра" длительностью до 2025-го и с зарплатой в 200 миллионов евро, но не торопятся принимать решение.

Сообщается, что Роналду подождет несколько дней прежде чем пойти на переход в Саудовскую Аравию. Он все ещё надеется, что в трансфере заинтересуются в Европе.

Al Nassr have confirmed to Cristiano Ronaldo’s camp their intention to push and insist in the next days. The bid until June 2025 is still valid on the table, no plan to give up. ???????? #transfers



Cristiano will decide his future in the next days, after waiting for European clubs. pic.twitter.com/smlsJcqObk