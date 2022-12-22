СМИ: Роналду подпишет контракт с Аль-Насром до 2030 года

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду вскоре поставит свою подпись под соглашением с саудовским "Аль-Насром", сообщает Marca.

По информации испанского издания, 37-летний португалец подпишет контракт до 2030 года - сделка будет оформлена в ближайшие часы. Экс-форвард "Манчестер Юнайтед" будет зарабатывать около 200 миллионов евро за сезон.

Кроме того, в остальное время Роналду будет выступать в качества посла Саудовской Аравии, которая совместно с Египтом и Грецией хочет провести чемпионат мира-2030. Как известно, на проведение турнира претендует также Украина вместе с Испанией и Португалией.

Напомним, Криштиану находится в статусе свободного агента с ноября, после того, как покинул "Манчестер Юнайтед" из-за скандального интервью, в котором раскритиковал главного тренера и руководство клуба. К слову, в 2030 году Роналду исполнится 45 лет.