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СМИ: Роналду подпишет контракт с Аль-Насром до 2030 года

Трансферы
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Сделка может быть заключена в ближайшее время

СМИ: Роналду подпишет контракт с Аль-Насром до 2030 года

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду вскоре поставит свою подпись под соглашением с саудовским "Аль-Насром", сообщает Marca.

По информации испанского издания, 37-летний португалец подпишет контракт до 2030 года - сделка будет оформлена в ближайшие часы. Экс-форвард "Манчестер Юнайтед" будет зарабатывать около 200 миллионов евро за сезон.

Кроме того, в остальное время Роналду будет выступать в качества посла Саудовской Аравии, которая совместно с Египтом и Грецией хочет провести чемпионат мира-2030. Как известно, на проведение турнира претендует также Украина вместе с Испанией и Португалией.

Напомним, Криштиану находится в статусе свободного агента с ноября, после того, как покинул "Манчестер Юнайтед" из-за скандального интервью, в котором раскритиковал главного тренера и руководство клуба. К слову, в 2030 году Роналду исполнится 45 лет.

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В статье: Криштиану Роналду Аль-Наср
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