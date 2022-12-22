Менеджер Роналду встретился с представителями Аль-Насра
Переговоры начались
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Менеджер Криштиану Роналду Рикарду Регуфе пообщался с представителями "Аль-Насра", сообщает журналист Бруну Андраде. Он был в штаб-квартире саудовского клуба.
Сообщается, что переговоры идут к позитивному результату. На данный момент 37-летний нападающий является свободным агентом.
Ранее стало известно, что Роналду может подписать контракт на 7 лет – до 2030-го. Зарплата – 200 миллионов евро за сезон.
В этом сезоне Криштиану выходил на поле 16 раз, забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи на клубном уровне. На чемпионате мира он принял участие во всех 5 матчах и забил 1 гол.
Futuro de Cristiano Ronaldo: Ricardo Regufe, braço-direito do craque português, esteve ontem na Arábia Saudita e teve uma reunião na sede do Al Nassr. Negociação multimilionária com os sauditas caminha mesmo para um desfecho positivo— Bruno Andrade (@brunoandrd) December 22, 2022
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