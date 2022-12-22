  1. UA-Футбол ⚽
  2. Трансферы
  3. Менеджер Роналду встретился с представителями Аль-Насра
В тренде

Менеджер Роналду встретился с представителями Аль-Насра

Трансферы
(1 голосов)

Переговоры начались

Менеджер Роналду встретился с представителями Аль-Насра

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Менеджер Криштиану Роналду Рикарду Регуфе пообщался с представителями "Аль-Насра", сообщает журналист Бруну Андраде. Он был в штаб-квартире саудовского клуба.

Сообщается, что переговоры идут к позитивному результату. На данный момент 37-летний нападающий является свободным агентом.

Ранее стало известно, что Роналду может подписать контракт на 7 лет – до 2030-го. Зарплата – 200 миллионов евро за сезон.

В этом сезоне Криштиану выходил на поле 16 раз, забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи на клубном уровне. На чемпионате мира он принял участие во всех 5 матчах и забил 1 гол.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Криштиану Роналду Аль-Наср
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде