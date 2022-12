Менеджер Роналду встретился с представителями Аль-Насра

Менеджер Криштиану Роналду Рикарду Регуфе пообщался с представителями "Аль-Насра", сообщает журналист Бруну Андраде. Он был в штаб-квартире саудовского клуба.

Сообщается, что переговоры идут к позитивному результату. На данный момент 37-летний нападающий является свободным агентом.

Ранее стало известно, что Роналду может подписать контракт на 7 лет – до 2030-го. Зарплата – 200 миллионов евро за сезон.

В этом сезоне Криштиану выходил на поле 16 раз, забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи на клубном уровне. На чемпионате мира он принял участие во всех 5 матчах и забил 1 гол.

