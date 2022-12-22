Стали известны причины, из-за которых в Европе отказались от трансфера Криштиану Роналду
Всё дело в скандалах
Фото: twitter.com/selecaoportugal
Криштиану Роналду похоже действительно подпишет контракт с "Аль-Насром" из-за отсутствия интереса от европейских клубов. Metro со ссылкой на The Times назвал причины по которим в Европе отказались от 37-летнего португальца.
Скандальный уход из "Манчестер Юнайтед" и попадание в запас Португалии в плей-офф чемпионата мира отпугнули европейские команды.
Также топовые команды смутил возраст Роналду (38 лет в феврале) и его очевидно высокие требования по заработной плате. Клубы, участвующие в Лиге чемпионов, посчитали, что расходы себя не оправдают.
Отмечается, что Роналду получил предложение из Катара, но для самого португальца привлекательнее вариант с Саудовской Аравией.
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