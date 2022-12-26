Аль-Наср назначил медосмотр для Криштиану. Известно когда хотят закрыть сделку
В клубе из Эр-Рияда уверены в успешном заключении сделки
Фото: twitter.com/selecaoportugal
"Аль-Наср" уже запланировал медосмотр для Криштиану Роналду, сообщает CBS Sports. Саудовская сторона хочет завершить сделку до начала трансферного окна, которое стартует 1-го января.
Португалец подпишет контракт на 75 миллионов долларов в год. Ещё больше Криштиану сможет получить, если присоединится к заявке Саудовской Аравии на проведение чемпионата мира 2030.
Также сообщается, что Роналду получит рычаги влияния в структуре клуба, вплоть до назначения менеджеров.
Отмечается, что к Роналду в "Аль-Насре" может присоединится Нголо Канте, который с августа не играет в "Челси" из-за травмы. Контракт француза истекает летом 2023-го и пока клуб не собирается продлевать соглашение.
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