  1. UA-Футбол ⚽
  2. Трансферы
  3. Аль-Наср назначил медосмотр для Криштиану. Известно когда хотят закрыть сделку
В тренде

Аль-Наср назначил медосмотр для Криштиану. Известно когда хотят закрыть сделку

Трансферы
(1 голосов)

В клубе из Эр-Рияда уверены в успешном заключении сделки

Аль-Наср назначил медосмотр для Криштиану. Известно когда хотят закрыть сделку

Фото: twitter.com/selecaoportugal

Новина українською

"Аль-Наср" уже запланировал медосмотр для Криштиану Роналду, сообщает CBS Sports. Саудовская сторона хочет завершить сделку до начала трансферного окна, которое стартует 1-го января.

Португалец подпишет контракт на 75 миллионов долларов в год. Ещё больше Криштиану сможет получить, если присоединится к заявке Саудовской Аравии на проведение чемпионата мира 2030.

Также сообщается, что Роналду получит рычаги влияния в структуре клуба, вплоть до назначения менеджеров.

Отмечается, что к Роналду в "Аль-Насре" может присоединится Нголо Канте, который с августа не играет в "Челси" из-за травмы. Контракт француза истекает летом 2023-го и пока клуб не собирается продлевать соглашение.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Криштиану Роналду Аль-Наср
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
cbssports.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде