Аль-Наср назначил медосмотр для Криштиану. Известно когда хотят закрыть сделку

"Аль-Наср" уже запланировал медосмотр для Криштиану Роналду, сообщает CBS Sports. Саудовская сторона хочет завершить сделку до начала трансферного окна, которое стартует 1-го января.

Португалец подпишет контракт на 75 миллионов долларов в год. Ещё больше Криштиану сможет получить, если присоединится к заявке Саудовской Аравии на проведение чемпионата мира 2030.

Также сообщается, что Роналду получит рычаги влияния в структуре клуба, вплоть до назначения менеджеров.

Отмечается, что к Роналду в "Аль-Насре" может присоединится Нголо Канте, который с августа не играет в "Челси" из-за травмы. Контракт француза истекает летом 2023-го и пока клуб не собирается продлевать соглашение.