СМИ: Роналду поставил подпись под контрактом с Аль-Насром
Контракт не такой продолжительный, как сообщали некоторые источники
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Криштиану Роналду подписал контаркт с саудовским "Аль-Насром", сообщает Al Arabia. Соглашение рассчитано до лета 2025-го.
Ранее сообщалось, что стороны хотят закрыть сделку до 1-го января. Роналду ждал после чемпионата мира на предложения из Европы, но не получив их, подписал соглашение с саудитами.
В СМИ звучала зарплата в размере 200 миллионов евро в год. Другие источники сообщали, что Роналду будет получать 75 миллионов за сезон и солидные бонусы, зависящие от дополнительных факторов.
Так преполагалось, что Роналду может принять участие в заявке Саудовской Аравии на проведение чемпионата мира 2030.
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