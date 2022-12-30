СМИ: Роналду поставил подпись под контрактом с Аль-Насром

Криштиану Роналду подписал контаркт с саудовским "Аль-Насром", сообщает Al Arabia. Соглашение рассчитано до лета 2025-го.

Ранее сообщалось, что стороны хотят закрыть сделку до 1-го января. Роналду ждал после чемпионата мира на предложения из Европы, но не получив их, подписал соглашение с саудитами.

В СМИ звучала зарплата в размере 200 миллионов евро в год. Другие источники сообщали, что Роналду будет получать 75 миллионов за сезон и солидные бонусы, зависящие от дополнительных факторов.

Так преполагалось, что Роналду может принять участие в заявке Саудовской Аравии на проведение чемпионата мира 2030.