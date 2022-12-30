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СМИ: Роналду поставил подпись под контрактом с Аль-Насром

Трансферы
Обновлено
(1 голосов)

Контракт не такой продолжительный, как сообщали некоторые источники

СМИ: Роналду поставил подпись под контрактом с Аль-Насром

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Криштиану Роналду подписал контаркт с саудовским "Аль-Насром", сообщает Al Arabia. Соглашение рассчитано до лета 2025-го.

Ранее сообщалось, что стороны хотят закрыть сделку до 1-го января. Роналду ждал после чемпионата мира на предложения из Европы, но не получив их, подписал соглашение с саудитами.

В СМИ звучала зарплата в размере 200 миллионов евро в год. Другие источники сообщали, что Роналду будет получать 75 миллионов за сезон и солидные бонусы, зависящие от дополнительных факторов.

Так преполагалось, что Роналду может принять участие в заявке Саудовской Аравии на проведение чемпионата мира 2030.

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В статье: Криштиану Роналду Аль-Наср
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Источник:
alarabiya.net

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Комментарии (2)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
30.12.2022 в 20:45
Вот это шанс статистику подогнать ))
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-1
__Grab__ (Костопіль)
30.12.2022 в 21:44
Собака гавкає, караван іде...
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