Известны подробности контракта Энцо Фернандеса с Челси. Идут переговоры между клубами
Аргентинцу будут неплохо платить
Фото: инстаграм @enzojfernandez
"Челси" и Энцо Фернандес согласовали контракт до лета 2028-го, сообщает журналист Николо Скира. 21-летний чемпион мира будет получать 10 миллионов евро в год.
"Синие" продолжают работать с "Бенфикой" над тем, чтобы закрыть сделку. Португальский клуб хочет, чтобы "Челси" заплатил отступные, которые составляют 120 миллионов евро.
Фернандес только летом перешел из "Ривер Плейта", но уже успел показать свой высокий уровень на чемпионате мира в Катаре. Энцо был осовным хавом Аргентины и помог им завоевать трофей.
В игроке также были заинтересованы "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль", но уже стало известно, что пока клубы не делали предложений "Бенфике".
В этом сезоне Фернандес в сумме провел 24 матча, забил 3 гола и отдал 5 голевых передач.
#Chelsea have reached an agreement in principle with #EnzoFernández for a contract until 2028 with a salary of 10M/year. #Blues working to finalize the deal with #Benfica, which ask the payment of the release clause (120M). #transfers #CFC— Nicolò Schira (@NicoSchira) December 30, 2022
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