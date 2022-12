Стало известно, когда Аль-Наср объявит о подписании Криштиану Роналду

Журналист CBS Sports Бен Джекобс сообщил, что Криштиану Роналду подписал контракт с "Аль Насром". Стороны собираются объявить об этом после матча с "Аль-Халидж", который состоится 31-го декабря.

Сообщается, что Криштиану будет получать в "Аль-Насре" 75 миллионов евро базового оклада. Эта сумма вырастет до 200 миллионов евро, если считать доходы от коммерции и оплату роли "амбассадора".

Ранее стало известно, что контрак рассчитан до лета 2025-го.

Роналду уже прошел первую часть медосмотра. Вторая состоится на следующей неделе.

Напомним, что Криштиану и "МЮ" расторгли контракт после скандального интервью порутагльца Пирсу Моргану.

???? Cristiano Ronaldo has signed for Al-Nassr.

He's expected to be officially announced after Al-Nassr's game with Al-Khaleej. Al-Nassr have had the logistics in place for weeks. Ronaldo expected to live in Al Muhammadiyah.



Story alongside @jamesbengehttps://t.co/HHfMzQXLcR