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Стало известно, когда Аль-Наср объявит о подписании Криштиану Роналду

Трансферы
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Уже несколько источников подтвердили, что Роналду подписал контракт

Стало известно, когда Аль-Наср объявит о подписании Криштиану Роналду

Фото: twitter.com/selecaoportugal

Новина українською

Журналист CBS Sports Бен Джекобс сообщил, что Криштиану Роналду подписал контракт с "Аль Насром". Стороны собираются объявить об этом после матча с "Аль-Халидж", который состоится 31-го декабря.

Сообщается, что Криштиану будет получать в "Аль-Насре" 75 миллионов евро базового оклада. Эта сумма вырастет до 200 миллионов евро, если считать доходы от коммерции и оплату роли "амбассадора".

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Ранее стало известно, что контрак рассчитан до лета 2025-го.

Роналду уже прошел первую часть медосмотра. Вторая состоится на следующей неделе.

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Напомним, что Криштиану и "МЮ" расторгли контракт после скандального интервью порутагльца Пирсу Моргану.

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В статье: Криштиану Роналду Аль-Наср
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