Официально: Роналду подписал контракт с Аль-Насром
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Фото: twitter.com/AlNassrFC
Криштиану Роналду подписал контрак с "Аль-Насром". Твиттер саудовского клуба показал фото игрока с футболкой.
Сообщалось, что зарплата составит 75 миллионов долларов, а с учетом дополнительных выплат за коммерческие сделки и амбассадорство вырастет до 200 миллионов. Соглашение будет рассчитано до 2025-го.
Ранее сообщалось, что о подписании объявят после матча "Аль-Насра" в чемпионате Саудовской Аравии 31-го декабря, но клуб решил не откладывать важное на потом.
"Манчестер Юнайтед" расторг контракт с Роналду во время чемпионата мира. Игрок и его агент Жорже Мендеш до последнего ждали предложений из Европы, имея на руках контракт от "Аль-Насра".
Напомним, что Роналду выступал за "Спортинг", "Реал", "Ювентус" и дважды приходил в "МЮ". Это первый переход Криштиану в статусе свободного агента.
الرياضي الأعظـم عالميًا ????— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) December 30, 2022
يـوقع رسميًا لـ #العالمي ????#رونالدو_نصراوي pic.twitter.com/BBq469mAYh
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