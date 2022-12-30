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Официально: Роналду подписал контракт с Аль-Насром

Трансферы
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Официально: Роналду подписал контракт с Аль-Насром

Фото: twitter.com/AlNassrFC

Новина українською

Криштиану Роналду подписал контрак с "Аль-Насром". Твиттер саудовского клуба показал фото игрока с футболкой.

Сообщалось, что зарплата составит 75 миллионов долларов, а с учетом дополнительных выплат за коммерческие сделки и амбассадорство вырастет до 200 миллионов. Соглашение будет рассчитано до 2025-го.

Ранее сообщалось, что о подписании объявят после матча "Аль-Насра" в чемпионате Саудовской Аравии 31-го декабря, но клуб решил не откладывать важное на потом.

"Манчестер Юнайтед" расторг контракт с Роналду во время чемпионата мира. Игрок и его агент Жорже Мендеш до последнего ждали предложений из Европы, имея на руках контракт от "Аль-Насра".

Напомним, что Роналду выступал за "Спортинг", "Реал", "Ювентус" и дважды приходил в "МЮ". Это первый переход Криштиану в статусе свободного агента.

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В статье: Криштиану Роналду Аль-Наср
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Комментарии (2)
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Michael-K (Івано-Франківськ)
30.12.2022 в 23:48
Не солідно для гравця, який протягом кар'єри весь час намагався довести, що він один з кращих перейти в Наср-Аль... )))
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JudgeDredd (Киев)
30.12.2022 в 23:22
Ну и молодец. Уходить нужно вовремя, он и так немного пропустил.
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