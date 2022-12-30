Официально: Роналду подписал контракт с Аль-Насром

Криштиану Роналду подписал контрак с "Аль-Насром". Твиттер саудовского клуба показал фото игрока с футболкой.

Сообщалось, что зарплата составит 75 миллионов долларов, а с учетом дополнительных выплат за коммерческие сделки и амбассадорство вырастет до 200 миллионов. Соглашение будет рассчитано до 2025-го.

Ранее сообщалось, что о подписании объявят после матча "Аль-Насра" в чемпионате Саудовской Аравии 31-го декабря, но клуб решил не откладывать важное на потом.

"Манчестер Юнайтед" расторг контракт с Роналду во время чемпионата мира. Игрок и его агент Жорже Мендеш до последнего ждали предложений из Европы, имея на руках контракт от "Аль-Насра".

Напомним, что Роналду выступал за "Спортинг", "Реал", "Ювентус" и дважды приходил в "МЮ". Это первый переход Криштиану в статусе свободного агента.