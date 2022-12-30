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Происходит нечто большее, чем просто история – Аль-Наср о подписании Криштиану

Трансферы
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Важный шаг для саудовского футбола

Происходит нечто большее, чем просто история – Аль-Наср о подписании Криштиану

Фото: twitter.com/Sporting_CP

Новина українською

"Аль-Наср" прокмментировал подписание Криштиану Роналду в Инстаграм. Португалец впервые меняет клуб на правах свободного агента.

"Происходит нечто большее, чем просто история. Это подписание вдохновит не только наш клуб на достижение еще больших успехов, но и нашу лигу, нацию и будущие поколения, мальчиков и девочек, стать лучшей версией себя. Добро пожаловать @cristiano в твой новый дом @alnassr_fc", – написано в совместном посте Криштиану и "Аль-Насра" в Инстаграм.

Ранее стало известно, что Криштиану подпишет контракт до лета 2025-го. Он будет получать 75 миллионов евро базового оклада. Сумма станет равной 200 миллионам, учитывая зарплату за "амбассадорскую" деятельность.

Роналду выступал за "Спортинг", "Реал", "Ювентус" и дважды приходил в "Манчестер Юнайтед".

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В статье: Криштиану Роналду Аль-Наср
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