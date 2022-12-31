Роналду: Видение Аль-Насра очень вдохновляет. Жду возможности попробовать себя в новой лиге, в другой стране
Первые слова Роналду после перехода
Фото: PIERS MORGAN - TWITTER
Криштаину Роналду прокомментировал переход в саудовский "Аль-Наср". Его слова приводит издание Al Arabia.
"Я жду возможности попробовать себя в новой лиге, в другой стране.
Видение "Аль-Насра" очень вдохновляет. Я рад присоединиться к своим партнерам, чтобы вместе мы могли помочь команде добиться новых успехов", – сказал Роналду.
Криштиану подписал трехлетний контракт с окладом в 200 миллионов долларов. 75 из этой суммы – базовая зарплата за игру в футбол, а остальное – дополнительные выплаты за амбассадорство.
Португалец ушел со скандалом из "Манчестер Юнайтед" и стороны разорвали контрак во время чемпионата мира. Агенты Роналду до последнего ждали предложений из Европы.
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