Роналду: Видение Аль-Насра очень вдохновляет. Жду возможности попробовать себя в новой лиге, в другой стране

Криштаину Роналду прокомментировал переход в саудовский "Аль-Наср". Его слова приводит издание Al Arabia.

"Я жду возможности попробовать себя в новой лиге, в другой стране. Видение "Аль-Насра" очень вдохновляет. Я рад присоединиться к своим партнерам, чтобы вместе мы могли помочь команде добиться новых успехов", – сказал Роналду.

Криштиану подписал трехлетний контракт с окладом в 200 миллионов долларов. 75 из этой суммы – базовая зарплата за игру в футбол, а остальное – дополнительные выплаты за амбассадорство.

Читайте также Аль-Наср хочет купить Рамоса вслед за Роналду

Португалец ушел со скандалом из "Манчестер Юнайтед" и стороны разорвали контрак во время чемпионата мира. Агенты Роналду до последнего ждали предложений из Европы.