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Роналду: Видение Аль-Насра очень вдохновляет. Жду возможности попробовать себя в новой лиге, в другой стране

Трансферы
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Первые слова Роналду после перехода

Роналду: Видение Аль-Насра очень вдохновляет. Жду возможности попробовать себя в новой лиге, в другой стране

Фото: PIERS MORGAN - TWITTER

Новина українською

Криштаину Роналду прокомментировал переход в саудовский "Аль-Наср". Его слова приводит издание Al Arabia.

"Я жду возможности попробовать себя в новой лиге, в другой стране.

Видение "Аль-Насра" очень вдохновляет. Я рад присоединиться к своим партнерам, чтобы вместе мы могли помочь команде добиться новых успехов", – сказал Роналду.

Криштиану подписал трехлетний контракт с окладом в 200 миллионов долларов. 75 из этой суммы – базовая зарплата за игру в футбол, а остальное – дополнительные выплаты за амбассадорство.

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Португалец ушел со скандалом из "Манчестер Юнайтед" и стороны разорвали контрак во время чемпионата мира. Агенты Роналду до последнего ждали предложений из Европы.

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В статье: Криштиану Роналду Аль-Наср
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Источник:
alarabiya.net

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