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Бавария достигла устного соглашения с Зоммером. Известна продолжительность контракта

Трансферы
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Похоже в "Баварии" могут гарантировать Нюбелю место в старте после восстановления Нойера

Бавария достигла устного соглашения с Зоммером. Известна продолжительность контракта

Новина українською

"Бавария" достигла устной договоренности с голкипером "Боруссии" Менхенгладбах Яном Зоммером. Если сделка состоится, он подпишет соглашение до лета 2025-го.

Тем не менее, пока нет информации, что сделка точно состоится, видимо, все ещё ведутся переговоры с Нюбелем. Голкипер, который на данный момент находится в аренде в "Монако" требовал гарантий от клуба, что у него будет игровое время и после восстановления Нойера.

Сам Зоммер хочет только в "Баварию". Ранее сообщалось, что в "Манчестер Юнайтед" интересовались голкипером сборной швейцарии.

Зоммер в этом сезоне сыграл с "Менхенгладбах" 11 мачтей из которых четыре отстоял "на ноль". Со сборной Швейцарии на чемпионате мира он вылетел в 1/8 от сборной Португалии (1:6). До этого на турнире он оставил свои ворота сухими в матче с Камеруном (1:0).

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В статье: Бавария (Мюнхен) Боруссия (Менхенгладбах) Ян Зоммер
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