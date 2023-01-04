Бавария достигла устного соглашения с Зоммером. Известна продолжительность контракта
Похоже в "Баварии" могут гарантировать Нюбелю место в старте после восстановления Нойера
"Бавария" достигла устной договоренности с голкипером "Боруссии" Менхенгладбах Яном Зоммером. Если сделка состоится, он подпишет соглашение до лета 2025-го.
Тем не менее, пока нет информации, что сделка точно состоится, видимо, все ещё ведутся переговоры с Нюбелем. Голкипер, который на данный момент находится в аренде в "Монако" требовал гарантий от клуба, что у него будет игровое время и после восстановления Нойера.
Сам Зоммер хочет только в "Баварию". Ранее сообщалось, что в "Манчестер Юнайтед" интересовались голкипером сборной швейцарии.
Зоммер в этом сезоне сыграл с "Менхенгладбах" 11 мачтей из которых четыре отстоял "на ноль". Со сборной Швейцарии на чемпионате мира он вылетел в 1/8 от сборной Португалии (1:6). До этого на турнире он оставил свои ворота сухими в матче с Камеруном (1:0).
Yann Sommer would sign a contract until 2025 at Bayern if the deal goes through. Verbal agreement between club and player reached. Sommer only wants Bayern [@Plettigoal] pic.twitter.com/i7JwFAKjO9— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) January 4, 2023
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